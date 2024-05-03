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綠色行動力論壇／永豐銀董座曹為實：「綠金」價值超越黃金

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
永豐銀行董事長曹為實。 記者陳正興／攝影
永豐銀行董事長曹為實。 記者陳正興／攝影

台灣將開徵碳費，永豐銀董事長曹為實昨（2）日指出，「綠金」重要性與價值已經遠超過黃金，從特斯拉（TESLA）享有比一般車廠更高的本益比，就可以看出投資人以行動支持綠色企業。

經濟日報與永豐銀行昨日共同舉辦「2024綠色行動力論壇—綠電碳中和  企業永續大作戰」，曹為實以「綠色金融催動綠色星球」為題，發表專題演講。他指出，綠色金融、能源轉型以及綠色企業是2050年淨零排放路徑12項關鍵戰略重要的一環，金融業用錢善盡綠色使命，將持續透過支援綠色及永續發展產業，協助台灣綠色轉型。

永豐銀董事長曹為實談話重點
永豐銀董事長曹為實談話重點

即便要繳交碳費，曹為實仍認為，「綠金」重要性與價值已經遠超過黃金，對於許多企業擔心加入綠色成本導致營收縮減，他向企業喊話，如果觀察投資人行為，會發現投資人是願意用高價格買綠色企業股票，「就如同永豐銀過去十年的經驗」。

曹為實並以汽車行業為例，去年底特斯拉的全年營收967億美元，僅占福特汽車（Ford）、通用汽車（GM）的同期營收一半之多，但統計至今年4月29日最新資料，TESLA的P／E（本益比）高達到49.76倍，遠高於福特的13.1倍、GM的5.6倍，代表投資人相當喜愛TESLA，看好、支持綠色企業。

曹為實說，目前台灣政府就2050年淨零排放路徑，設有12項關鍵戰略，企業可以從中找到「何時應該站在哪裡」，並且要記住，只要往綠色轉型，「綠金」行為就會產生，許多金融機構已經準備好投資的錢，準備投資在綠色、永續相關產業。

曹為實並提醒企業，除了台灣以後收碳費，歐美市場的碳費機制也必須留意，畢竟目前歐洲CBAM（歐盟碳邊境調整機制）的課徵稅率約落在營收3.5％到7.5％之間，美國CCA（清潔競爭法案）的碳稅稅率也落在營收的2.3％到5.9％，影響仍大。

曹為實還點出，目前COP28標準已經出爐，每年必須投資5到7兆美元於綠色轉型，才能控制全球升溫在1.5度C內，曹為實認為「做得好，抓住商機，5到7兆美元也許會有一部分錢流到企業手中。」

對於金管會已經公布2026年上市櫃公司資本額百億以上，必須要揭露S1（一般性永續揭露）、 S2（氣候變遷相關指標揭露）兩大相關指標，曹為實說，兩大評分標準雖然正在研議，但推估明年應可以有新進度，代表企業仍必須要提前準備。

曹為實舉例，永豐銀在十年前，搶國銀之先，以功效與持續兩大作為要點，投入光電融資，不但從中賺到錢，也為地球綠化做到很大推力，目前市占率已經達三成。

另外，永豐銀在綠能電廠裝置容量3.75GW，也是太陽能電廠第一大融資銀行、目前太陽光電融資餘額已達1,091億元，每年約減少CO2碳排量、相當6,231座大安森林公園，每年綠電發電量約可提供133萬家用戶使用。曹為實說，永豐銀已經連續三年營收創新高，期待今年繼續表現。

永豐銀行 營收

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