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ESG企業永續獎／遠東SOGO 百貨模範生

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
遠東SOGO董事長黃晴雯。 遠東SOGO／提供
遠東SOGO董事長黃晴雯。 遠東SOGO／提供

遠東SOGO百貨有「百貨永續模範生」稱號，此次於「遠見ESG企業永續獎」獲得兩項楷模，數量為百貨第一。遠東SOGO引領低碳營運，重視職業安全衛生，打造百貨零售業幸福職場、安心賣場，諸多永續作為領先業界，第五度獲綜合績效類一般服務業楷模獎，獲獎次數亦為百貨之冠。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，自2015年起實踐企業社會責任，近年努力實踐永續。2023年透過大店創新、小店轉型，獲利創新高，是國內唯一營收雙位數成長的百貨，同時持續投資永續，成為國內百貨第一個TCFD Supporter，致力創建低碳營運，減緩氣候變遷，打造一站式綠色購足平台，建立無痛接軌的永續消費模式。

針對環境面，遠東SOGO發揮通路影響力，以大帶小，輔導逾600家供應商減碳、聯合專櫃品牌於世界地球日關燈1小時，發揮通路影響力。為使顧客走進遠東SOGO即能開啟綠色消費旅程，首創永續選商「SOGO Sustain．好物好選」，以七大指標嚴選對環境友善、社會共好商品；推出百貨第一個綠色電商平台SOGOplus，讓消費者花最少時間成本，輕鬆實行淨零綠生活。

有關社會面，遠東SOGO倡導DEI，發布永續宣言與人權政策，在Me Too事件後，第一時間安排所有主管接受性騷擾防制課程。遠東SOGO是全台第一個通過ISO 45001職業安全管理系統的百貨，也是衛福部認證安心場所，包含專櫃人員，平均每四人就有一人會CPR及AED，消費者可安心逛街購物。

遠東SOGO積極解決社會與環境問題，深耕永續DNA，塑造永續店格，成為在地影響力基地。2018年起，忠孝館連年舉辦全台最大規模小農展，引領百貨綠色消費風潮，復興館接續開辦全台最大規模社創展；六年來全台各店小農展及社創活動，共205萬人次小農及消費者受益。遠東SOGO以嚴格選商輔導機制培植社創企業，為小農搭建與顧客對話的橋樑。疫情期間攜手高消費力客層陪伴小農走過陰霾，促使農社企以更高價格談契作、鼓勵小農提高品質，產生正向循環。內部更跨部門從核心業務尋求解決方案，攜手利害關係人創造對社創企業友善的生態系，獲傑出方案類社會創新組楷模獎。

SOGO 綠色消費 電商

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