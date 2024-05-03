ESG企業永續獎／亞泥雙楷模 業界唯一

2024第20屆《遠見》ESG企業永續獎昨（2）日頒獎，亞洲水泥（1102）榮獲「綜合績效–傳統產業」、「傑出方案–環境友善」雙楷模獎，成為唯一獲獎的水泥公司。亞泥總經理李坤炎表示，這些獎項是對亞泥永續發展策略的肯定，也是對所有員工努力不懈的認可，亞泥將持續推動環境永續和社會責任，與各方共創綠色美好未來。

亞泥為確保企業永續發展，董事會成立「企業永續委員會」做為最高層級的ESG決策中心，系統性訂定長期策略方向，針對淨零排放、循環經濟、生物多樣性、社區管理、環境教育、勞動人權、職業安全、公司治理等議題跨部門投入，呼應聯合國永續發展目標。

面對全球氣候變遷危機，亞泥領先業界，致力於開發低碳水泥，並推動溫室氣體減排，促進永續綠色經濟。近年來亞泥更在技術上取得重大突破，利用水泥窯高溫特性，將報廢回收的風機葉片，轉化為水泥製程的替代原料和燃料，同時研發出國內首套水泥窯專用的冷媒進料設備，協助政府銷毀大量走私冷媒。亞泥也與國內外機構合作，深入研究碳捕捉及再利用（CCU）技術，為2050年淨零目標鋪平道路。

亞泥強調，與自然生態永續共存是水泥業持續營運的基礎。自1974年起，亞泥在新城山推動礦場植生綠化，以仿自然造林法恢復動植物生態鏈。2002年在山下建立生態園區，進行異地補植原生樹種，促使生態系統穩定。清淨的環境、新鮮的空氣，加上豐富的食草和蜜源植物，吸引愈來愈多蝴蝶棲息繁衍。

為進一步推動生態教育，亞泥成立一個24人的生態環教團隊，除維護蝴蝶生活環境、為遊客提供導覽，還與大學和NGO團體合作，將豐富資料和復育經驗製作成教材；團隊也走遍全台，協助社區或校園營造蝴蝶棲地，目前已成功建置34座小型蝴蝶園。亞泥下一步是推動大規模「全台蝴蝶復育計畫」，串聯蝴蝶棲地，形成環島蝴蝶廊道，讓台灣重新綻放「蝴蝶王國」美名。

結合TNFD、SBTN等國際指標，亞泥不僅推動生物多樣性緩解作法，確保物種保育，更以實際行動證明，永續發展不只是口號，而是在誠信經營的基礎上，從上到下貫徹永續策略願景。

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