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ESG企業永續獎／遠東新蟬聯ESG永續雙首獎

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導
遠東新世紀董事長徐旭東（右）代表領取《遠見》ESG企業永續獎雙首獎。左為頒獎人前行政院長、陽明交通大學終身榮譽教授毛治國。 遠東新／提供
遠東新世紀董事長徐旭東（右）代表領取《遠見》ESG企業永續獎雙首獎。左為頒獎人前行政院長、陽明交通大學終身榮譽教授毛治國。 遠東新／提供

遠東新世紀（1402）於第20屆《遠見》ESG企業永續獎榮獲「綜合績效─傳統產業組」首獎，以及「傑出方案─低碳營運組」首獎，為全台唯一蟬聯雙首獎的企業，董事長徐旭東昨（2）日指出，遠東新世紀30多年來努力發展綠色技術，成為全球綠色聚酯材料領導者，結合核心本業，建構與環境共好的永續商業模式，持續對外推廣循環理念，發揮社會影響力。

徐旭東代表受獎與致詞時表示，遠東新布局「陸、海、空」廢棄物回收再製技術，包括每年回收220億支寶特瓶再製為新產品；攔截海洋廢棄塑料再製為海洋回收紗，登上國際足球運動賽事；全球首創廢氣回收再製技術獲各大品牌青睞。更領先同業生產100%回收再生聚酯（rPET）輪胎簾布，陸續獲國際大廠採用。

為有效解決廢棄紡織品問題，遠東新發展廢棄織物回收技術，其中具高技術門檻的化學回收法，可處理混紡材質廢棄紡織品，預計2024年完成先導工廠建置，持續朝商業化應用發展。

運動鞋組成材料更複雜，更加難以回收再製，遠東新研發以聚酯取代PU、EVA等材質，完成全聚酯材料（單一材質）製作運動鞋所有部件，不僅有助達成未來全鞋回收願景，還採以回收寶特瓶為原料製作回收聚酯鞋，更具節碳減排效益，目前已獲得品牌客戶訂單，產品即將上市。

為落實氣候轉型計畫，遠東新致力達成2050淨零排放。為加速低碳轉型，已建立內部碳定價制度，各事業單位每月計算碳成本，減碳效益納入投資決策。將財務規劃與永續策略結合，至2023年底，已發行逾20項永續金融商品，多項為全台第一或亞洲第一，募資突破600億元，多元管道引導資金全數投入永續專案，公司可獲優惠利率，達成政府、投資人、企業三贏。另外，為打造永續循環生活圈，遠東新於台、日、越等地結盟當地業者建置「PET Closed Loop」循環回收系統。以台灣為例，2022年攜手7-ELEVEN及統奕包裝於北區獨家推動「循環經濟資源回收機」，再製投入的廢棄寶特瓶為再生聚酯。2023年擴大應用到食品包材，製成符合食品規範再生寶特瓶、沙拉盒等。從生產、消費、回收，再到重新上架銷售，逐步將綠色產品融入民眾生活。

此外，自遠東新2022年底與社會企業合作，推出「改變世界的循環魔法」免費到校環境教育推廣課程，以循環經濟為主題，用活潑生動、體驗式教材，啟發學生對資源再利用的發想與實踐，希望透過小學教育，將循環理念普及社會各角落，2024年底前將辦107場，可觸及6,000位學生。

遠東新永續發展績效備受肯定，2023年獲國家永續發展獎，徐旭東表示，期發揮典範力量，引領激勵更多企業參與永續發展。

運動 遠東新

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