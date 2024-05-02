智慧經營／凱基投顧總經理鄭宗祺 創新服務 帶動蝴蝶效應

經濟日報／ 盧宏奇
凱基投顧總經理鄭宗祺。 記者邱德祥／攝影
凱基投顧總經理鄭宗祺。 記者邱德祥／攝影

凱基證券攜手凱基投顧近來推出YouTube、Podcast等多元投資理財節目，獲得散戶投資人熱烈迴響，亦受專業投資人關注，負責整合、協調證券與投顧資源的凱基投顧總經理鄭宗祺，扮演幕後關鍵角色。

鄭宗祺畢業於成大統計系、成大統計所，具備紮實的投資研究功力、實務投資操作能力及豐富經營管理資歷，經驗跨及證券、壽險、投信等行業的研究、投資、管理、經營領域，並帶領旗下團隊屢創佳績。

實務操作 傳授經驗

因應數位轉型、網紅經濟崛起，以及客戶對金融資訊即時分析需求，凱基投顧近來除研究報告更新益加頻繁外，並推出「Takeaway（重點摘要）」、「KGI語音精華播報」、「KGI Podcast產業大白話」、「凱基股股漲」等多元服務及產品。

鄭宗祺表示，在數位浪潮驅動下，投資人迫切需要專業、公正、簡單易懂的金融資訊，因此透過整合凱基證券、凱基投顧雙方資源，製作台股投資影音節目「凱基股股漲」，並於凱基投顧官方YouTube頻道播出。

有別於傳統金融業或財經節目，推出的影音內容多偏向教學性質，鄭宗祺透露，為求節目淺顯易懂又不失專業，光是前置作業就花上二個月，包括呈現字體放大、表格簡單清楚、口語表達清晰等細節，都一再溝通及反覆推敲。

「凱基股股漲」推出約半年時間，目前訂閱會員數已達1.2萬，平常每日觀看次數約1萬，農曆年後隨台股愈趨熱絡，逐漸增加至2萬，最高的一集則達7.2萬，頻道累計觀看次數175萬，並獲得外界不錯的迴響。

凱基投顧去年12月發表2024年台股展望，樂觀看待行情，並在市場普遍保守看法中，率先喊出高點上看2萬點，且主流為人工智慧（AI）族群的論述，結果3月真的漲到2萬點，凸顯凱基投顧研究分析及行情研判功力了得。

鄭宗祺指出，證券端長官或第一線營業員大多覺得節目內容達到深入淺出效果，且客戶分享給朋友意願高達九成，內容滿意度則逾六成，甚至連專業法人或操盤人亦反應研究報告對股價影響力更加明顯，顯示新服務帶動的「蝴蝶效應」發威。

研究分析 深入淺出

Podcast鎖定的是沒時間動腦、動手看完整研究報告，但可以在吃飯、開車、走路、甚至運動時收聽內容的對象，產品可分三種，除約20分鐘長度的「KGI Podcast產業大白話」外，還有一至二分鐘、以人工智慧（AI）生成的「KGI語音播報」及解析重大突發事件的「語音即時播報」。

在現今投資人無時無刻都想了解金融市場變化的趨勢下，製作時間較短的Podcast成為「拚速度」的利器，鄭宗祺舉例，影響去年11月股市轉折向上的美聯準會（Fed）利率決策會議、今年初日本能登半島地震，凱基投顧都透過即時語音讓客戶在第一時間收到相關訊息，做好投資決策。

鄭宗祺認為，以往投顧單純發送研究報告模式效果有限，現在透過其他機制或設備打通傳遞管道，在不增加研究員太多負擔下，達到「一魚多吃」效果，「賣方（Sell side）提供的『質比量更重要』，貼近客戶需求才能提高滿意度，進而發揮影響力。」

Podcast 凱基投顧 散戶投資人

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