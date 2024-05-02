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2024長榮航空城市觀光馬拉松報名啟動 邀請跑者遊遍世界各大馬

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航空城市觀光馬拉松將在10月27日於總統府前盛大開跑，即日起至5月30日下午5點開放報名。圖／長榮航提供
長榮航空城市觀光馬拉松將在10月27日於總統府前盛大開跑，即日起至5月30日下午5點開放報名。圖／長榮航提供

最受跑者歡迎的「長榮航空城市觀光馬拉松」2日開放報名， 10 月 27 日將在總統府前盛大開跑。長榮航空（2618）總經理孫嘉明邀請中華民國路跑協會理事長郭國雄、交通部觀光署組長黃易成、臺北市政府體育局專門委員呂生源以及中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽共同主持報名開跑記者會。

馬拉松組別包含全程馬拉松 半程馬拉松 10 公里和 3 公里，共 24,000 個名額。為鼓勵跑者突破成績 挑戰自我，今年賽事獎勵再加碼，除了調高全程及半程馬拉松男 女冠軍獎金 加贈台灣馬拉松選手全馬組男女冠軍全球不限航點經濟艙機票一張，幼苗團體組冠軍還能獲得周庭印一週專屬特訓班課程。

今年長榮航空邀請休士頓知名街頭塗鴉藝術家 GONZO247 設計賽事主視覺，GONZO247 以自己多次搭乘長榮航空訪台經驗，以及去年親臨賽事現場的感受作為靈感來源，將跑者能在賽道上看到的台北地標及休士頓的知名地標展現於創作中，而圓弧波浪狀橋樑以及奔跑中的跑者代表長榮航空串起了休士頓與台北間的交流，看到期待更多海外跑者搭乘長榮航空前來參加馬拉松。

長榮航表示，今年長榮航空馬拉松、「幼苗計畫」邁入第三年，10 公里組內再額外增加個人及團體組的獎項、只要是 2008 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31日之間出生的青少年跑者，除提供男、 女個人組前五名的優勝獎金外，為號召全台校園田徑好手組團參賽挑戰，湊滿 5 人組隊並登記團體組別，優勝隊伍除可獲得 NIKE 跑鞋每人一雙，更可參加「印帝」周庭印的一週專屬特訓班。

長榮航空城市觀光馬拉松以培育國手幼苗的精神、鼓勵青少年自我挑戰，去年校園深耕巡迴走訪基隆 台東 金門 雲林和屏東五個縣市，除邀請專業跑步團隊 NRC（Nike Run Club）量身訂製訓練課程，更找來知名運動員與孩子們分享心路歷程，鼓勵青少年勇敢逐夢，共有來自 27 所學校，將近 400 名青少年參與。2024 年深耕校園巡迴將前往澎湖 南投和花蓮，並新增 NTC (Nike Training Club)的體能及瑜珈訓練，將課程延長為 2 天 1 夜，希望能有更多學生參加。

觀光 長榮航空 馬拉松

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