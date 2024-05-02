熊貓超市5月底收攤 foodpanda將專注外送、快遞等業務

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經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
市場傳出熊貓超市將在5月底停止營運。foodpanda台灣證實此事，指出熊貓超市完成階段性任務，將於5月底前終止服務。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
市場傳出熊貓超市將在5月底停止營運。foodpanda台灣證實此事，指出熊貓超市完成階段性任務，將於5月底前終止服務。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

市場傳出熊貓超市將在5月底停止營運。foodpanda台灣證實此事，指出熊貓超市完成階段性任務，將於5月底前終止服務。

foodpanda的熊貓超市在2019年上線，當時是台灣首個虛擬超市「pandanow熊貓嚴選」，主打生鮮雜貨快速外送，2020年9月改名為「熊貓超市」，提供全年無休24小時網購宅配到府服務，銷售生鮮日用品、飲料、辦公文具、嬰幼兒商品、3C周邊與充電線、行動電源與耗材、寵物用品等商品。

當時「階段性任務」就是改變大眾對外送平台只送餐點的印象，在熊貓超市馬上購物、馬上送到，特別針對個人化設計的生鮮產品內容，可以買小量多樣的產品。

熊貓超市的快速發展讓全聯關注到快商務，也推出生鮮外送，後來採用pandago外送車隊、升級「小時達」，更帶動其他生鮮雜貨通路業者加入，據了解，全聯因為店點密集，目前是foodpanda生鮮訂單最大來源，而foodpanda也表示，集團討論後覺得階段性任務已經達成，將停止熊貓超市服務。

foodpanda台灣表示，隨著生鮮雜貨外送市場的發展趨於成熟，熊貓超市已完成階段性任務，將於5月底前終止服務。衷心感謝所有陪伴熊貓超市一路成長的支持者及合作夥伴。

未來，foodpanda將專注於發展美食外送、深化與各生鮮雜貨通路外送合作、強化pandago即時快遞服務以及擴大廣告商務範疇等核心業務，致力為消費者與合作夥伴提供卓越而便利的服務。

foodpanda 外送 生鮮 超市

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