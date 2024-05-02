君品酒店攜手西西里島肉香世家成立精品肉舖牛排餐酒館

雲品國際（2748）總經理丁原偉表示，君品酒店餐飲布局也會走向高端市場，今推出全新義大利牛排餐酒館〈Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉，攜手西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌打造全球首家聯名餐廳。採用單點制的Ciao西西里牛排餐酒館於5月2日正式開幕，將為無肉不歡的台灣餐飲市場再掀一股義式風潮。

丁原偉表示，延續本店精品肉舖與小酒館結合的經營模式，復刻肉舖餐廳鎮店之寶-「百萬柴燒爐」，並獨家引進歐洲品種牛肉，與手工自製肉品販售，重現台灣少見的西西里島經典特色料理與飲食文化。

君品酒店有別於較易造成食材浪費的自助式吃到飽餐廳，也與Fine Dining餐廳做出區隔，採用À la carte單點菜單的〈Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉牛排餐酒館，以更多元豐富的西西里島菜品，結合分享、歡聚的飲食方式，讓食客饕客享受「剛剛好的餐飲美學」，更能減少點餐浪費、減少廚餘的產生，讓飲食用餐更永續，更有部分料理採用台灣在地食材呈現國際美饌，也更定調了未來餐飲走向了全新理念和對環境永續的反思。

另外，針對大型宴會市場變化，丁原偉表示，少子化加上結婚人數減少，今年婚宴市場的需求下滑，未來會出現兩極化的市場，旗下小金雞君品Collection近期再增三個委託據點，走向高端化市場，今年業績會逆勢突圍；至於住房已經全面回流，君品的平均住房率八成、房價達6,000元。

疫情之後也改變婚宴市場的需求，對於未來婚宴市場成長看法較為悲觀，旗下君品Collection靠著風格化的場地和餐飲服務，仍能保持成長趨勢的基本盤，這樣情況下傳統婚宴會館會比較吃虧，今年君品Collection貢獻獲利的程度會進一步成長，今年宴會營收占雲品餐飲營收50%。

雲品國際今年首季累積營收7.43億元，年增19%，營收創同期新高，法人預估，受惠於小金雞君品Collection持續新增委託據點，加上國際客大幅回流，挹注住房率，今年住房、宴會營運將雙雙成長，獲利也將同步創同期新高。 君品酒店攜手西西里島肉香世家 ，成立精品肉舖牛排餐酒館。業者提供

商品推薦