攻600億烘焙商機 超商三雄重兵部署甜點市場
超商三雄重兵部署甜點商機，搶食新台幣600億元烘焙大餅。統一超旗下7-ELEVEN今天宣布，5月起推出自有甜點品牌「LADEARS」，以西式冷藏甜點為開發主軸，鎖定21至40歲女性客群，整體業績有望成長逾1成。
至於全家為目前唯一擁有自營甜點專業產線的超商，並早在去年創超商之先，推出甜點品牌「minimore」，帶動去年甜點業績爆發性成長超過5成；萊爾富今年4月發表甜點新品牌「Hi sweeti」，共推出3款新品吸客。
根據經濟部統計處調查，國內烘焙產業年產值約600億元，其中甜點產值就超過150億元，且因甜點與咖啡連結度強，超商購買咖啡便利，也順勢帶動甜點成長，讓超商都要搶攻甜點市場。
7-11表示，多年來深耕烘焙市場，甜點為重點發展的商品類別。2023年起於全台部分門市推出冷藏「甜點專櫃」強化結構，現已突破1200店，導入門市後可帶動相關商品銷售數量翻倍成長。
7-11表示，超商手工甜點去年成長逾5成，其中又以杯裝甜點、塔皮、生乳包等類別顯著成長逾7成，因觀察甜食已不再侷限下午茶時段，尤其在辦公商圈買正餐搭配購買輕食、甜點的頻率比起一般住宅型商圈多出1成，所以自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，鎖定21到40歲女性客群。
該品牌以西式冷藏甜點為開發主軸，未來將不定期推出蛋糕、杯裝甜點、塔類、西式小點。
全家去年推出甜點品牌「minimore」，透過定番商品精進、日本專業技術與創新聯名口味等3大策略，帶動去年甜點業績爆發性成長超過5成，成長幅度高。
全家指出，至今已推出百款以上甜點，其中脆皮泡芙曾創下7秒賣1顆、半年推8種口味的紀錄；此外觀察日本甜點市場流行趨勢，持續研發多樣化甜點型態，並與知名品牌推出多款限定商品。據悉，全家甜點營收一年內有望挑戰10億元大關。
萊爾富今年也推出甜點新品牌「Hi sweeti」，共計推出3款新品，包含泡芙、舒芙蕾蛋糕與生乳捲，要衝刺甜點業績。
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