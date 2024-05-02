宜鼎推 iCAP Air 空氣品質管理解決方案 透過即時數據自主驅動決策

全球AI解決方案與工業級儲存領導品牌宜鼎（5289），2日推出全新「iCAP Air 空氣品質管理解決方案」，促進空品、永續與健康福祉。宜鼎表示，iCAP Air以「iAeris7空氣品質偵測器」為前端感測設備，將空品數據統一傳送至「空品伺服器」進行資料蒐集與核心運算，並進一步透過「雲端管理介面」及「排風設備控制器」進行即時遠端管理與自動設備控制，每月更可透過AI自動生成空品數據報表，提供企業高度整合的智慧物聯空品解決方案。

宜鼎指出，ESG環境永續成為全球顯學，尤其「空氣品質」更具備跨指標意義，不論在環境面向、公司治理及風險管理上，空氣品質的好壞，都成為企業落實永續、健康職場以及場域安全的重要指標項目之一。

宜鼎憑藉自身在邊緣運算與軟硬體整合的研發技術能力，以及旗下維新應用科技（Sysinno）於空氣品質管理的多年專業，攜手打造高規格工業等級「iCAP Air 空氣品質管理解決方案」。

宜鼎說明，iCAP Air透過維新應用科技「iAeris7空氣品質偵測器」，於終端應用場域提供高規格工業等級精準偵測，不論溫度、濕度、細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、二氧化碳（CO2）及甲醛等總揮發性有機化合物（TVOC）都能精準掌握，亦可客製偵測二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氨氣等各式空氣因子。

此外，「空品伺服器」亦為iCAP Air解決方案之一大亮點，藉由其強大的運算效能，滿足數據管理與多達100台空品偵測裝置的大規模、跨場域佈建需求。而針對蒐集而來的空品資料，則能進一步藉由雲端管理介面，幫助企業透過APP或網頁瀏覽器即時掌握空氣品質狀態，滿足自主監控與即時自動告警需求，並由AI智慧生成管理分析報告，能進一步透過排風設備控制器，雲端操控企業既有排風設備，無論設定自動排程，或是針對即時空品數據變化自行定義啟動條件，都能藉由智慧物聯使該場域維持最佳空品狀態。

宜鼎國際智能周邊應用事業處處長吳志清說，市面上擁有許多空氣品質管理產品，但是常見的消費性、商用與工業產品，往往缺乏整合性與客製開發彈性。iCAP Air 充分展現宜鼎多年來對終端場域的深刻理解，並結合邊緣運算、AI與遠端管理專業，提供高整合性的全套式解決方案，降低企業導入門檻、提升空品管理效能。