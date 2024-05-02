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遠見ESG企業永續獎 玉山金控、全家、信義房屋獲殊榮

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋為第20屆遠見ESG企業永續獎資優生，由信義房屋總經理陳麗心代表領獎。圖／信義房屋提供
信義房屋為第20屆遠見ESG企業永續獎資優生，由信義房屋總經理陳麗心代表領獎。圖／信義房屋提供

2024第20屆遠見ESG企業永續獎5月2日舉行頒獎典禮，中華電信、玉山金控遠東集團信義房屋全家便利商店等台灣永續指標企業皆獲獎，其中信義房屋以全民永續共好圈專案獲得「教育推廣組」首獎外，也同時榮獲綜合績效服務業楷模獎與傑出方案「人才發展組」楷模獎，總經理陳麗心表示，信義房屋將「先義後利、以人為本、正向思考」的信義精神推廣至產業及社會，讓永續融入社會，共好前行。

遠見ESG企業永續獎自2005年開始舉辦，為台灣歷史悠久、具公信力的永續獎項之一，2024共收到192家企業319件數參賽，最終46家64件獲獎，獲獎率20.1%；競賽項目分成「ESG綜合績效組」、「傑出方案組」兩大類，其中「傑出方案組」依各企業在人才發展、低碳營運、環境友善、教育推廣、公益推動、樂齡友善與社會創新等七大不同主題進行跨產業評比，由於跨產業競賽，能脫穎而出獲得首獎更加不易。

評審團表示，信義房屋以「信、義、倫理」作為核心理念推動具備企業倫理的永續創新，環繞社區營造與地方創生議題，與在地民眾溝通、共創永續價值，並在人才發展方面，以多元數位賦能打造低碳房仲，並持續教育推廣，打造全民永續共好生活圈，是房仲產業在社會永續面十分具代表性的標竿企業。

信義房屋總經理陳麗心表示，信義房屋成立40多年來，一直秉持「以人為本、先義後利、正向思考」的精神，將「信義」精神推己及人至產業、國家和世界。在企業經營上，我們依循著信義永續原則，從房仲本業出發拓展出完整的事業體系，以滿足居住生活服務各方面的需求，讓客戶、同仁、企業三方都能滿意，也同時兼顧社會、環境、供應商的長期發展策略，以達生生不息、永續經營。

信義房屋表示，在人才發展上，信義房屋始終秉持「以人為本」的精神，著重人才培育與成長。面對數位浪潮，推動「PropTech房產科技」，希望提供更好的客戶體驗，成為「居住生活」服務第一品牌。因此信義房屋不只招募數位時代下擅用不動產經紀同仁，也廣招擁有程式語言、資料科學、AI及雲端技術的數位人才，打造強大的房產科技團隊。

不僅如此，對內，更積極賦能同仁的數位硬實力，除了提供各式教育訓練課程外，更從員工體驗角度出發，重新設計數位人才所期待並願意長期發展的職場環境，希望讓同仁能夠充分成長與發揮。

而教育推廣方面，信義房屋表示，為了擴大影響力，更要將永續觀念推廣至社會大眾，讓永續能夠走入大眾的生活中。因此推出「全民永續共好圈」計畫，透過社區一家、信義學堂、永續門市、OurSpace社造體驗館、倫理長培育計畫與企業倫理podcast等，多元教育方式來支持與倡議永續，讓永續種子深耕擴散，落實整體社會永續發展與社會教育。

ESG 信義房屋 全家 房仲 玉山金控 遠東集團

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