提升資產使用效益 台驊當「包租公」成立共享辦公大樓

台驊控股（2636）集團為提升自有資產使用效益並扶植高潛力新創企業，成立T3 coworking space（T3CO、韻驊），投入共享辦公室經營多元化拓展經營觸角，利用集團位於忠孝東路、基隆路口精華地段，以合理的租金，多重選擇的辦公空間，加上完善的設施，供金融新貴，新創企業、商務人士與網紅等相關行業運用。

台驊指出，有鑑於現今快速發展的商業環境，彈性工作模式已成為越來越多企業和個人的首選，尤其在疫情過後新創產業快速崛起，面對工作形態轉變，共享辦公及居家辦公成為新型態工作模式。T3CO共享辦公大樓鄰近市政府捷運站，可供商務人士便利往來國際會議中心、世貿展覽館等重要會議場所辦理洽公、參展及出席會議。

韻驊秉持台驊控股核心理念3T，即Technology(創新)、Trust(誠信)、Total Solution(整合服務)的精神經營事業，創新是運用最先進的科技來提升辦公環境的智慧性，讓工作保持最高效率，讓辦公環境更加方便、靈活並充滿活力；誠信是致力於打造一個開放、包容的共享空間，讓來自不同行業、領域的專業人士能夠互相交流、腦力激盪、合作成長；整合服務是追求最高水平的效率，為客戶提供完善的辦公環境，讓他們可專注於核心業務、會員激發潛能、培養人才一起共好並更好。

同時共享辦公大樓坐擁375坪的高層樓空間，並設有13間專屬辦公室，可容納5人至12人不等的會議空間，另也提供獨立固定式及流動式座位，採高度富有彈性的選擇以滿足各類型辦公需求；同時，公司設置接待區、附有生態魚缸的客廳、豪華水吧區、專屬化妝間等，完善舒適的空間及遼闊的辦公視野，更能提升整體辦公效益。

T3CO提供靈活的租期選擇，包含日租、月租到年租等租賃方式，同時提供專業的商務環境，包括升降桌椅、會議室、休息區等，並配置網路、電話、郵件和包裹處理服務，以及印表機、複印儀等辦公設備，其中並特別規劃具有隔音效果的電話亭，讓會員保有完全隱私，並設有直播間、淋浴間及化妝室，供常飛行商務人士、網紅或直播節目使用，同時也開放場地租用，舉辦各式活動。開業初期提供早鳥限定優惠，5月2日正式營運。

台驊控股藉著T3CO共享辦公室的經營來接觸更多新創產業的年輕人，彼此學習與交流，互相啟發創造，台驊控股也願意提供資源輔助年輕優秀有創意的產業共同成長。此外也與周邊商家，超市、健身房等異業合作，一同打造信義區市府站T3CO共享生活圈。

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