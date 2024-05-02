快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泓德能源支持藝文發展 獨家贊助台南市美術館特展

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源董事長謝源一邀請地方工作同仁一起參與導覽，期盼透過藝術欣賞抒解情緒、豐富生活與心靈。圖/泓德能源提供
泓德能源董事長謝源一邀請地方工作同仁一起參與導覽，期盼透過藝術欣賞抒解情緒、豐富生活與心靈。圖/泓德能源提供

光電大廠泓德能源（6873）響應台南建城400年慶祝活動，獨家贊助台南市美術館（以下簡稱「南美館」）「沃克、海怪、炮火與他們：熱蘭遮堡400年」。泓德能源也特別提供這次展覽票券給在地合作夥伴，包含協助案場執行生物多樣性的地方環境保護團體，以及執行能源教育的學校，共同推廣美學教育。

泓德能源2016年成立後，將公司營運策略與SDGs理念相結合，持續推動ESG三大層面。此次不僅是南美館「沃克、海怪、炮火與他們：熱蘭遮堡400年」展覽的唯一贊助，也是泓德能源第一次贊助視覺藝術，董事長謝源一特別邀請地方工作同仁一起參與導覽，期盼同仁們在工作之餘，也可以透過藝術欣賞，抒解情緒、豐富生活與心靈。

泓德能源秉持生產、生活、生態「三生共好」原則營運漁電共生案場。以台南日運漁電共生案場為例，案場規畫施工致力減少生態衝擊與地景擾動，保留的候鳥棲息地與紅樹林生態區正與環境保護團體合作進行相關規畫。養殖團隊樂於和在地漁民交流養殖技術，也歡迎返鄉青年加入以培養台灣新一代養殖人才，更與多方通路洽談策略聯盟，來協助在地養殖產業鏈發展，進一步帶動當地就業機會。

台南 美術館

延伸閱讀

Lisa、LVMH三公子又被拍到約會！零偽裝甜蜜逛美術館

不只是一座美術館！青島「西海美術館」最新潮的當代藝術基地

MLB／解除蜜蜂危機後被喊MVP獲邀開球 捕蜂人：壓力很大

MLB／大谷翔平本季首吞3K 道奇延長賽遭響尾蛇轟逆轉砲

相關新聞

4月貨運收入比3月好！長榮航總經理孫嘉明：今年下半年非常樂觀

長榮航空總經理孫嘉明2日表示，航空貨運需求強勁，4月貨運收入甚至比3月更好，在電商與AI相關需求推動之下，貨機的表現比起...

年輕人存不到頭期款！購屋年齡層向後遞延 北市買房主力不再是年輕世代

30至40歲的青壯年向來被視為購屋主力，但受高房價影響，購屋年齡出現遞延。永慶房產集團根據聯徵中心購置住宅貸款統計資訊，...

不畏宴會市場供過於求 雲品樂觀：住房餐飲拚雙成長

雲品國際首季營收創同期新高，雲品總經理丁原偉表示，因結婚對數減少，「對整體宴會市場悲觀」，但旗下小金雞君品Collect...

ESG資優生信義房屋攜手新竹成交客 推獨家GoShare騎乘金計劃

信義房屋堅持企業社會責任，從環境、社會責任到公司治理等均廣受各界肯定。信義房屋秉持「信義立業 止於至善」的理念不斷拓展新...

提升資產使用效益 台驊當「包租公」成立共享辦公大樓

台驊控股（2636）集團為提升自有資產使用效益並扶植高潛力新創企業，成立T3 coworking space（T3CO、...

泓德能源支持藝文發展 獨家贊助台南市美術館特展

光電大廠泓德能源（6873）響應台南建城400年慶祝活動，獨家贊助台南市美術館（以下簡稱「南美館」）「沃克、海怪、炮火與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。