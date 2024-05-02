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泓德能源支持藝文發展 獨家贊助台南市美術館特展
光電大廠泓德能源（6873）響應台南建城400年慶祝活動，獨家贊助台南市美術館（以下簡稱「南美館」）「沃克、海怪、炮火與他們：熱蘭遮堡400年」。泓德能源也特別提供這次展覽票券給在地合作夥伴，包含協助案場執行生物多樣性的地方環境保護團體，以及執行能源教育的學校，共同推廣美學教育。
泓德能源2016年成立後，將公司營運策略與SDGs理念相結合，持續推動ESG三大層面。此次不僅是南美館「沃克、海怪、炮火與他們：熱蘭遮堡400年」展覽的唯一贊助，也是泓德能源第一次贊助視覺藝術，董事長謝源一特別邀請地方工作同仁一起參與導覽，期盼同仁們在工作之餘，也可以透過藝術欣賞，抒解情緒、豐富生活與心靈。
泓德能源秉持生產、生活、生態「三生共好」原則營運漁電共生案場。以台南日運漁電共生案場為例，案場規畫施工致力減少生態衝擊與地景擾動，保留的候鳥棲息地與紅樹林生態區正與環境保護團體合作進行相關規畫。養殖團隊樂於和在地漁民交流養殖技術，也歡迎返鄉青年加入以培養台灣新一代養殖人才，更與多方通路洽談策略聯盟，來協助在地養殖產業鏈發展，進一步帶動當地就業機會。
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