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4月貨運收入比3月好！長榮航總經理孫嘉明：今年下半年非常樂觀

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航空總經理孫嘉明2日表示，航空貨運需求強勁，4月貨運收入甚至比3月更好。圖為長榮航空總經理孫嘉明。記者黃淑惠／攝影
長榮航空總經理孫嘉明2日表示，航空貨運需求強勁，4月貨運收入甚至比3月更好。圖為長榮航空總經理孫嘉明。記者黃淑惠／攝影

長榮航空總經理孫嘉明2日表示，航空貨運需求強勁，4月貨運收入甚至比3月更好，在電商與AI相關需求推動之下，貨機的表現比起疫情前更好，部分客戶為了搶位子，還以高於一般貨運的高價搶位，成為帶動4月貨運收入的重要因素。

長榮航空市觀光馬拉松今日開始開放正式報名，長營航空並召開記者會說明今年調高全馬、半馬男女冠軍獎金，加贈台灣馬拉松選手全馬組男女冠軍全球不限航點經濟艙機票一張，積極推動馬拉松與城市觀光活動。

孫嘉明在記者會後表示，經過去年一年的消化後，機票已有淡旺季之分，但因通膨造成成本墊高，機票價格很難下跌，畢竟成本高，航空公司寧可少飛，也很難降價。

目前長榮航空的運能已恢復到疫情前的97到98%，今年第1季長榮航表現相當不錯，第2季同樣樂觀，5月中即將展開北美的旺季需求，今年下半年非常樂觀。

機票 疫情 觀光 長榮航空 馬拉松

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