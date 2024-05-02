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再度攜手雅詩蘭黛集團！星宇航空為座艙長打造進階美麗課程

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
星宇航空與雅詩蘭黛合作。圖／業者提供
星宇航空與雅詩蘭黛合作。圖／業者提供

星宇航空與雅詩蘭黛集團，2024年度雙品牌質感合作正式展開，續去年為初入職場的空服學員建立由內而外的美麗主題課程，本次再度由雅詩蘭黛旗下12大頂級美妝、保養及香氛品牌，共同為星宇航空座艙長打造全方位專業又不失親切感的美麗自信，為雙方今年更進一步的品牌合作揭開序幕。

此次課程特別為星宇航空座艙長量身定製，包含保養、彩妝、及香氛三大主題，透過雅詩蘭黛集團專業講師傳授進階技巧，讓座艙長在特殊的機艙環境以及各國氣候下也能保持最佳狀態，展現專業及自信。保養課程由品木宣言（ORIGINS）講師教授，除了日常保養知識外，也針對空服員因各國時差產生的肌膚突發狀況提供急救對策。彩妝課程由雅詩蘭黛（Estee Lauder）提供適合不同五官及膚質的長時間妝容保持技巧，讓座艙長們在長時間的航程中能夠輕鬆維持美麗妝容。香氛課程則由雅詩蘭黛旗下頂級沙龍香氛品牌，素有「藝術香氛殿堂」之稱的馥馬爾香氛出版社（Editions de Parfums Frédéric Malle）講授，除了分享品牌多款經典香氛的創作故事，也教導座艙長透過香氛來展現個人的獨特個性及魅力，打造親切好感度。

除此之外，延續本次座艙長課程，雅詩蘭黛集團也大方提供本次課程中的三大品牌商品，擺放於空服員衣帽間，方便空服員在執勤之前使用，用最美麗的形象提供最專業的服務，也讓所學能夠運用於工作。未來星宇航空與雅詩蘭黛集團將於每季針對不同部門安排旗下品牌授課，期望透過客製化的全方位課程，喚起星宇航空每一位同仁對於美的追求以及品味，傳遞由內而外的美的力量。

星宇航空 空服員 職場 讓座

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