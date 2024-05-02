快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

不畏宴會市場供過於求 雲品樂觀：住房餐飲拚雙成長

中央社／ 台北2日電
雲品國際首季營收創同期新高，雲品總經理丁原偉表示，因結婚對數減少，「對整體宴會市場悲觀」，但旗下小金雞君品Collection持續新增委託據點，加上國際客大幅回流，挹注住房率，今年住房、餐飲營運將雙成長。圖為雲品溫泉酒店。圖／聯合報系資料照片
雲品國際首季營收創同期新高，雲品總經理丁原偉表示，因結婚對數減少，「對整體宴會市場悲觀」，但旗下小金雞君品Collection持續新增委託據點，加上國際客大幅回流，挹注住房率，今年住房、餐飲營運將雙成長。圖為雲品溫泉酒店。圖／聯合報系資料照片

雲品國際首季營收創同期新高，雲品總經理丁原偉表示，因結婚對數減少，「對整體宴會市場悲觀」，但旗下小金雞君品Collection持續新增委託據點，加上國際客大幅回流，挹注住房率，今年住房、餐飲營運將雙成長。

雲品國際首季營收新台幣7.43億元，年增19%，營收創同期新高，法人預估，獲利可望創同期新高。

雲品母集團雲朗集團深耕義大利11年，在義大利擁有6處飯店據點，今天宣布攜手西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，在台北君品酒店開出全球首家聯名餐廳。

展望今年狀況，丁原偉受訪時坦言，「對整體宴會市場悲觀」，主因是市場供過於求，由於今年結婚對數從14萬對降至12萬對，總量減少，而至少有20%的新人不辦婚宴，總桌數也變少，以15桌到25桌為主流，桌價呈現高價與低價的兩極化趨勢，且由於缺工，預料未來宴會餐將使用越來越多的加工品。

儘管對整體宴會市場悲觀，但他表示，旗下君品Collection靠著風格化的場地和餐飲服務，仍能保持成長趨勢的基本盤，這樣情況下傳統會館會比較吃虧，今年君品Collection貢獻獲利的程度會進一步成長。

雲品國際Collection現有12家委託經營據點，目前籌備中的蘇卡利漫活、雲品酒店杭州、宜樂安平外，新據點為雲品與興悅地產公司合作聯合開發的南投埔里福興溫泉案，已於3月27日動土，將打造6棟溫泉別墅及一棟兩層樓做為餐飲宴會的服務會館，預計2025年底到2026年中完工並試營運。

丁原偉表示，Collection平台這個月還會再新增3個據點，未來將帶動獲利動能進一步成長，預計今年獲利占比將從2成增加到3成。

此外，君品旗下頤宮先前因為4月3日地震停業3天，丁原偉表示，一天營業額約新台幣80萬元到100萬元，停業主因為震後檢查，包括瓦斯、冷凍、冷藏設備等，所有破損東西都要整理和安頓。

住房方面，丁原偉表示，台北君品酒店首季住房率近8成，平均房價約5300元，國際客也大幅回流，其中日本客挹注很多。雲品看好，今年將因委託經營據點陸續投入，可望維持營運動能，使住房與餐飲業績同步穩健成長。

因應飯店業缺工議題，丁原偉表示，目前臨時約聘員工有50%都是外籍生，以馬來西亞為大宗，他認為，未來彈性短期的人力供需市場會是市場主流。

君品 雲品 餐飲業

延伸閱讀

晶華旗下北投晶泉丰旅8月開幕迎賓 五大亮點吸客

陽明山發現新物種 中山大學解謎「溫泉紅藻」

皇池溫泉偷拍事件頻傳　業者「加強警戒」並取消24小時營業

漢來海港巨蛋店停業4天今復業 議員促消保官主動協助消費者

相關新聞

4月貨運收入比3月好！長榮航總經理孫嘉明：今年下半年非常樂觀

長榮航空總經理孫嘉明2日表示，航空貨運需求強勁，4月貨運收入甚至比3月更好，在電商與AI相關需求推動之下，貨機的表現比起...

年輕人存不到頭期款！購屋年齡層向後遞延 北市買房主力不再是年輕世代

30至40歲的青壯年向來被視為購屋主力，但受高房價影響，購屋年齡出現遞延。永慶房產集團根據聯徵中心購置住宅貸款統計資訊，...

不畏宴會市場供過於求 雲品樂觀：住房餐飲拚雙成長

雲品國際首季營收創同期新高，雲品總經理丁原偉表示，因結婚對數減少，「對整體宴會市場悲觀」，但旗下小金雞君品Collect...

ESG資優生信義房屋攜手新竹成交客 推獨家GoShare騎乘金計劃

信義房屋堅持企業社會責任，從環境、社會責任到公司治理等均廣受各界肯定。信義房屋秉持「信義立業 止於至善」的理念不斷拓展新...

提升資產使用效益 台驊當「包租公」成立共享辦公大樓

台驊控股（2636）集團為提升自有資產使用效益並扶植高潛力新創企業，成立T3 coworking space（T3CO、...

泓德能源支持藝文發展 獨家贊助台南市美術館特展

光電大廠泓德能源（6873）響應台南建城400年慶祝活動，獨家贊助台南市美術館（以下簡稱「南美館」）「沃克、海怪、炮火與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。