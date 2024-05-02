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都更加持！建商1.7億賣迪化街老透天 10年增值1億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
據最新實價揭露，迪化街巷內透天，以總價1.7億元售出，經查，賣方為富裔實業，代表人祝文定為甲山林董事長祝文宇的弟弟，買方則為王、孫姓自然人。台北房市示意圖。本報系資料庫
據最新實價揭露，迪化街巷內透天，以總價1.7億元售出，經查，賣方為富裔實業，代表人祝文定為甲山林董事長祝文宇的弟弟，買方則為王、孫姓自然人。台北房市示意圖。本報系資料庫

台北市進入大都更時代，老舊透天厝價值也翻身，據最新實價揭露，迪化街巷內透天，以總價1.7億元售出，經查，賣方為富裔實業，代表人祝文定為甲山林董事長祝文宇的弟弟，買方則為王、孫姓自然人。

該筆交易備註具重建效益，建物91坪、土地則移轉46.8坪，換算單價約363萬元，使用分區為特定專用區（供河濱住宅使用），值得注意的是，該透天在2013年以6360萬元交易，經過了10年，增值高達1億640萬元，增幅高達1.7倍。

不過，進一步觀察異動索引，2013年的買家並非富裔實業公司（6264），該公司是在2018年買進，但沒有實價揭露。而2013年以6360萬元買進的是林、洪姓自然人。

其實，該塊透天所謂在的地方為富裔整合多年的都更案，該塊基地面積約313多坪，總銷約14億元，規劃興建地上19層、地下4層，預計今年第2季送事業計畫報核，最快2027年推出。

至於出售老屋的考量，富裔表示，公司致力都更改建，以改善市容環境，希望能開越多案越好，但相對地前期投入的資本也頗為驚人，因此往往邀請志同道合的投資人，共同成就都更案推動。

富裔積極布局都更、危老改建案，手握至少10筆都更案，合計總銷規模約143.5億元，不過去年因無建案完工挹注，導致虧損，今年第1季每股虧損0.23元，較去年同期每股虧損1.23元幅度縮小。

展望今年，富裔指出，今年子公司富永營造的北投合建案「神隱村」有望完工交屋認列，全年營運可望虧轉盈，另，與日本三菱地所合資成立「富裔菱」建設的信義區都更案「信義松平」最快2026年可交屋入帳。

布局 建案 都更

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