力積電銅鑼廠完工 董座黃崇仁：新廠將迎非紅色供應鏈及AI商機

力積電董事長黃崇仁今日主持苗銅鑼12吋新廠完工典禮時表示，美中科技戰，很多整合元件製造（IDM）和IC設計廠因應地緣政治風險移出中國大陸，力積電苗栗銅鑼廠正迎合非紅色供應鏈需求，配合AI人工智慧商機大爆發，台灣將挾全球半導體製造最具競爭力的實力，在全球供應鏈重組，扮演重要供應韌性，不僅是力積電可以掌握的商機，也可說半導體產業就是台灣的護國神山。

黃崇仁並推崇台灣半導體產業在蔡英文總統任內8年，特別重視半導體產業發展，讓全球看到半導體產業重要性，台灣半導體在全球產值占比，由22%提升到30%，引起全球重視。蔡總統在2021年3月主持力積電銅鑼廠動土典禮後，後來面臨疫情及美中科技戰，但他仍要求經營團隊趕在蔡總統任期內完成啟用。

黃崇仁強調，全球供應鏈正在重組，但不管印度、美國、日本等其他全球各國，在打造半導體供應鏈上的成本競爭裡仍無法與台灣相比，這是台灣在半導體的競爭力。

黃崇仁表示，未來台灣半導體廠除了掌握非紅色供應鏈需求商機外，還包括AI人工智慧商機將大爆發，這將是力積電很大的發展機會。此外，力積電也設立了製造IP部門，專為外國建廠，除了已宣布合作的日本及印度外，力積電也積極將Fab IP技轉給其他國家，目前接觸還包括沙烏地阿拉伯和越南等國。

對於今年景氣，他認為AI相關應用好，其他領域受到中國大陸影響都不如預期。但預估到今年第4季所有AI需求將爆發，明年更將是非常好的一年。