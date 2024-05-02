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買房太難了！購屋高齡化、台北50歲以上逾三成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房產集團統計聯徵中心數據，七大都會區的購屋年齡皆出現遞延現象，台北市的購屋主力年齡更已移轉至40-50歲。圖／永慶房產集團提供
永慶房產集團統計聯徵中心數據，七大都會區的購屋年齡皆出現遞延現象，台北市的購屋主力年齡更已移轉至40-50歲。圖／永慶房產集團提供

30至40歲的青壯年向來被視為購屋的主力年齡，但受到高房價影響，根據聯徵中心統計資訊，40歲以上各年齡層的購屋占比幾乎全面上升，台北市的購屋主力年齡更已移轉至40-50歲，顯見購屋年齡向後遞延的現象。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，對比2023年與十年前購屋環境，薪資所得成長趨於停滯，近幾年房價卻持續走高，讓消費者需要花費更多的時間累積足夠的頭期款，才能達到購屋的門檻，使購屋的年齡也出現遞延的現象。

七都中房價最高的台北市，購屋年齡向後遞延現象最為明顯。2013年台北市30-40歲購屋的占比達32%，為四年齡區間中最高；但到了2023年，便下降至26%。

40-50歲的占比則躍升至33%，50歲以上亦達到三成以上，雙雙超越30-40歲的占比。

新北市30-40歲和40-50歲的占比也迅速拉近，2023年的占比差距已不到1%，2023年新北市50歲以上交易占比高達21%，僅次於台北市。顯見房價上漲、只能拉長存款期間，以致購屋年齡遞延。

觀察2023年七大都會區40歲以下購屋的占比，新竹縣市以56%的占比為七大都會區中最高。

陳金萍分析，新竹縣市綜合所得平均數普遍高於其他縣市，主要受益於新竹科學園區就業人口薪資所得較高，購屋頭期款累積所需時間相對較短。

不過，雖然新竹縣市年輕族群購屋占比最高，但是40-50歲、50歲以上購屋的占比也明顯增加，其中40-50歲的占比增加的百分點甚至是七大都會區中最高，顯示新竹縣市依舊受到高房價衝擊，出現購屋年齡向後遞延的現象。

2013年與2023年六都及新竹縣市購屋年齡層占比
2013年與2023年六都及新竹縣市購屋年齡層占比

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