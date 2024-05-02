淡水淡江複合學舍標售 商仲：投報率3%
今年商用不動產交易熱度節節升溫，商仲業者高力國際統計，今年第一季商用不動產及土地交易總金額分別高達438億元及469億元，均遠高於去年同期水準。
看好市場，業主紛紛出售不動產，高力國際近期即推出大台北地區9筆不動產公開標售，其中包括新北大學城學舍商場複合大樓、南京東路小巨蛋商圈頂樓商辦、捷運台北橋站商圈全棟三角窗商業樓、芝山捷運站旁雙子星大樓店面。
另有天母新光三越商圈「天母名園」住宅銷售及陽明山上獨棟別墅、福音山莊等知名社區景觀別墅出售。
高力國際副董事總經理黃正忠指出，本次標售標的當中，最受矚目標的為新北大學城高投報學舍商場複合大樓，現況為淡江複合學舍，基地占地近1,300坪規模，地上共有三棟16層電梯大樓，建物面積合計近1.1萬坪。
其中3樓以上共784間學生套房，長期維持九成以上出租率；1、2樓商場及地下停車場則是分別出租給各類型零售商家及停車場，出租率為100%，全案租金收益率達3%以上，底價未公開，預計6月19日開標。
黃正忠表示，本案為高租金收益資產，為市場難得釋出單一產權大樓，適合欲長期收租置產之高資產客戶，或法人企業，在稅務上具有降低投資住宅之租稅成本優勢。
另具有危老都更重建題材之標案，包括天母傑仕堡旁「天母名園」逾半土地產權出售，隨著天母地區房價屢創新高，及多個都更計畫持續展開，本案現有租金收益，長期具有重建開發潛力。
三重正義南路全棟三角窗商業樓出售案，該案為單一產權全棟商業樓，可單獨進行危老重建，亦可先收租後整合鄰地進行都更開發，為進可攻、退可守之優質置產物業
▪ 央行重啟打炒房措施三年半 這項受限不動產貸款掛「蛋」
▪ 股市大賺搶買房？這幾區賞屋人潮暴增 最高單周來百組
▪ 航空城安置住宅售價不到周邊建案一半 5月10日起線上選屋
▪ 新北房市爆黑馬 這區房價5年狂漲64%排第一
▪ 竹科正對面超搶手3房建物7百萬起標 5月7日執行署開賣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言