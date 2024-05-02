雙北佛心案曝 專家：北市這兩案「打燈籠才找得到」
新案房價頻傳新高，尤其雙北新案價碼更居高不下，還有佛心建案嗎？住展雜誌彙整2024年進場新案，截至4月已公開新案，台北市仍有5案平均單坪開價低於百萬元，可說平價案，新北市則有兩案開出「珍稀」3字頭。
今年台北市已進場的5個平價案，分別為文山區的「原禾呈真」和「安家湛」，以及北投區的「天母鑲玉」、萬華區的「大理ONE」與「城中京湛」。
住展雜誌發言人陳炳辰指出，其中政大生活圈的「原禾呈真」均價7字頭，榮總生活圈的危老案「天母鑲玉」也不到9字頭，在台北市來說，稱得上「打燈籠才找得到的新案」，兩案為小宅規劃符合主流。
木柵地區的都更案「安家湛」，與萬華區龍山寺生活圈的「大理ONE」、西門町外圍的「城中京湛」兩危老案，單坪均價百萬元以內，小坪數戶別都顯搶手。
新北市的單坪平均開價3字頭兩案，各為首購天堂淡水區的「萬企君品-上善區」和五股區的「紘盛小逸居」，都有在地舊市區機能，也有低總價、小坪數規劃，「紘盛小逸居」還為先建後售案。
陳炳辰表示，雙北門牌加上價位平實，銷售腳步都很快，目前建案常以潛銷、早鳥預約等方式銷售，民眾可多留意業者與坊間資訊，他提醒，房價高低和位置、規畫有關，購屋人須考量宜居性、增值性，事前多做功課。
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