台北市5預售案低於百萬 專家：友善價等正式公開所剩無幾
近年房價屢創新高，尤其雙北新案市場價碼更居高不下，現在還能找到甜甜價嗎？據住展雜誌彙整2024年進場新案，截至4月已公開的預售屋、新成屋，台北市有5案開價低於百萬元，其中文山區還有7字頭行情，新北市則有2案還有3字頭。
今年台北市已進場的5個平價案，分別為文山區的「原禾呈真」和「安家湛」，以及北投區的「天母鑲玉」、萬華區的「大理ONE」與「城中京湛」。
住展雜誌發言人陳炳辰指出，其中所屬政大生活圈的「原禾呈真」與榮總生活圈的危老案「天母鑲玉」，每坪平均開價不到9字頭，「原禾呈真」甚至低至7字頭，在台北市來說乃得打燈籠才找得到的新案罕見水位，且以小宅規劃符合主流，不出所料有其熱度。
木柵地區的都更案「安家湛」，與萬華區龍山寺生活圈的「大理ONE」、西門町外圍的「城中京湛」兩危老案，單坪開出均價百萬元有找，小坪數戶別都顯搶手，特別是「城中京湛」所處市區，捷運、生活機能兼備，還有投資出租優勢，在萬華區已見三位數的實價揭露資訊，同區塊能有較低價的比價效益，彰顯一定程度賣相。
新北市的單坪平均開價3字頭兩案，各為首購天堂淡水區的「萬企君品-上善區」和五股區的「紘盛小逸居」，都有在地舊市區機能，也有低總價、小坪數規劃，「紘盛小逸居」還為先建後售案，沒有買到低價案擔憂爛尾的風險。而地段因素下，以低價策略直接搔到市場癢處，也引起買盤興趣。
至於今年雙北市還沒公開，但預計加入親民價生力軍案，台北市方面，未開上百萬元的有文山區的「漢皇蒔序」、士林區「合矩青程」等；新北市方面淡水區也還有戲，如寶佳建設在新市段案的數百戶指標案，持續有誘人的3字頭甜香價碼，在一片高房價下備受期待。
陳炳辰表示，雙北門牌加上價位平實，銷售腳步都很快，而如今建案常以潛銷、早鳥預約等方式銷售，等正式公開早所剩無幾，民眾可多留意業者與坊間資訊，超前部署進場時機。但也提醒房價高或低，事出必有因，要是規劃與位置欠奉的話，宜居性、增值性受限，事前功課須謹慎。
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