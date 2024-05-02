三商餐飲首季每股賺1.24元 投8.05億擴建中央廚房

連鎖餐飲業者三商餐飲發布第一季財報，合併營收15.26億元，年增7.12%，稅後淨利0.75億元，年增近30%，每股純益（EPS）1.24元，整體表現優於去年。

三商餐飲表示，本季營運成長主要受惠於春節連假、拿坡里披薩生日慶活動，以及原物料成本管控，後續隨著母親節檔期和5月中旬三商巧福生日慶展開，預期將持續推升公司成長動能。

此外，三商餐飲也說，第一季受春節影響減緩的展店計畫，也將於第二季逐步回歸軌道，提供更多營收可能。

展望未來，三商餐飲指出，原先中央廚房的產能利用率已達90%，為因應各品牌展店規劃及產品線的拓展，投資了8.05億進行中央廚房擴建，也於今年開始投產，預計可提升3倍產能及自製率，有效控管產品品質，以支援全品牌800間以上門市為目標。

三商餐飲表示，雲端廚房為因應外送產業興起的新餐飲模式，透過線上點餐，降低成本、提高坪效，三商餐飲藉由多元品項和中央廚房為後盾，於2022年3月成立「三商餐飲雲端廚房」，集結旗下包括三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等品牌，創造第二條成長曲線。

法人表示，台灣餐飲逐步回歸疫情前的消費型態，唯原物料上漲壓力將考驗各家業者成本管控能力，三商餐飲「多品牌全品項」的特色，能有效降低單一原物料波動風險，今年可望持續保持成長趨勢。

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