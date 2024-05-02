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三商餐飲首季每股賺1.24元 中央廚房擴建今年投產

中央社／ 台北2日電

旗下經營三商巧福等品牌的三商餐飲受惠春節連假與原物料成本管控，首季稅後淨利年增近30%，展店計畫將於第2季重回軌道，投資新台幣8.05億元進行的中央廚房擴建，也會在今年開始投產。

三商餐飲董事會通過第1季財報，合併營收新台幣15.26億元，年增7.12%，稅後淨利0.75億元，年增近30%，每股純益（EPS）1.24元，整體表現優於去年。

三商餐飲表示，首季營運成長主要受惠於春節連假、拿坡里披薩生日活動，以及原物料成本管控，後續隨著母親節檔期和5月中旬三商巧福生日慶展開，預期將持續推升公司成長動能。此外，第1季受春節影響減緩的展店計畫，也將於第2季逐步回歸軌道，挹注更多營收成長動能。

展望未來，三商餐飲表示，集團已具有一定品牌成熟度，且多屬經濟實惠的國民美食，原先中央廚房的產能利用率已達90%，為因應各品牌展店規劃及產品線的拓展，投資8.05億元進行中央廚房擴建，也於今年開始投產，預計可提升3倍產能及自製率，有效控管產品品質，以支援全品牌800間以上門市為目標。

此外，雲端廚房為因應外送產業興起的新餐飲模式，透過線上點餐，降低成本、提高坪效，三商餐飲藉由多元品項和中央廚房為後盾，於2022年3月成立「三商餐飲雲端廚房」，集結旗下品牌創造第2條成長曲線。

法人表示，台灣餐飲逐步回歸疫情前的消費型態，但原物料上漲壓力將考驗各家業者成本管控能力，三商餐飲有多品牌與全品項，能有效降低單一原物料波動風險，今年可望保持成長趨勢。

原物料 新台幣 餐飲

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