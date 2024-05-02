中鋼成功開發全系列耐磨鋼板產品

因應全球減碳浪潮，各國產業將延長設備使用壽命視為重要的減碳策略，其中耐磨鋼板憑藉卓越的耐磨性和韌性，相較一般鋼板能大幅延長怪手推土機的鏟斗及履帶、砂石車傾卸車斗以及抓斗等大型機具的使用壽命，有效降低設備消耗與碳足跡。台灣產業所需的耐磨鋼板過去仰賴國外進口，中鋼（2002）針對國內產業需求，積極研發耐磨鋼板產品，並列為精緻鋼品項目，近期已陸續成功開發兼具高強度與高低溫韌性的PA500H、PA400H及AR400F等系列產品，不僅建立國產耐磨鋼板供應能力，協助國內業者擺脫進口材料依賴，更進一步成功拓展至加拿大及日本等海外市場。

中鋼過去為台北101大樓開發的結構用鋼屬於60kg等級，即每平方毫米鋼板可承受60kg力不至斷裂，而耐磨鋼板的強度約達120至190kg等級，為一般結構用鋼的2至3倍，以對抗大面積磨損應用；另外，為避免耐磨鋼板材質過於硬脆，導致受撞擊產生破裂，加上產製機具常用於寒帶地區，故耐磨鋼板也需兼具良好低溫韌性，才能大幅延長怪手推土機的鏟斗及履帶、砂石車傾卸車斗、水泥預拌車攪拌筒以及抓斗等大型機具的使用壽命。國外先進鋼廠主要利用離線淬火及回火方式生產耐磨鋼板，透過熱處理溫度調節控制鋼材晶粒，再經高速冷卻產生堅硬細緻的麻田散鐵組織，惟此生產方式成本較高，且排碳量亦高。

中鋼鋼板工場未設置離線淬火設備，經內部團隊研發線上軋延直接淬火及自回火製程技術(Direct-Quenching Self-Tempering, DQST)，並針對此技術特性，在煉鋼製程階段設計合適的合金成分，減少雜質元素，並在軋鋼階段精準控制軋延、冷卻參數，使鋼材能同時具備超高強度與良好低溫韌性。中鋼透過創新的DQST技術，能使得鋼材生成均勻細緻且有特定結晶方位的麻田散鐵組織，現場產出的PA500H耐磨鋼板不僅強度達1850MPa，且具備10%良好延伸率，並可抵抗零下攝氏40度低溫衝擊，達到國外先進鋼廠產製耐磨鋼板的等級水準。

開發精緻鋼品為中鋼十大經營發展策略之一，近期所開發的全系列耐磨鋼板PA500H、PA400H及AR400F等產品屬於精緻鋼品項目中的尖端超強韌鋼，不僅加工成形性佳，媲美國外先進鋼廠產品，也深具良好市場競爭力，獲得國內業者肯定及使用，並進一步成功外銷至加拿大、日本供客戶製作大型機具設備，銷量穩定成長。此外，中鋼透過創新DQST線上鋼材調質製程，省去傳統耐磨板額外離線淬回火之工序與能耗，具備低碳足跡競爭力，可帶動國內產業低碳轉型升級，創造鋼廠及客戶的客我雙贏。 中鋼首創線上軋延直接淬火及自回火製程技術，產出的PA500H耐磨鋼板達到國外先進鋼廠產製水準。 (中鋼/提供)

商品推薦