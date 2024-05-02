創業之星選秀 ／宏匯挺新創 打造育成基地
宏匯集團力挺新創，與台北市政府合作打造全台首宗以育成中心為主體的BOT案「內科之心」，並偕同工研院共同設置全台最大「t.Hub內科創新育成基地」，自2020年落成開幕以來，不僅獨立辦公室供不應求，整體場域進駐率更是常年超過90%以上，營運至今已招募超過260組新創團隊進駐。
經濟日報2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多資源。「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事。
今年「創業之星選秀大賽」由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、臺灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。
宏匯集團協辦「創業之星選秀大賽」之餘，協助新創更是不遺餘力。「t.Hub內科創新育成基地」除持續招募智慧物聯及AI、大數據、雲端服務及運算、數位內容及數位醫療、教育科技及循環經濟等五大創新產業進駐外，每年依據新創團隊需求，舉辦百場專業講座活動及免費輔導諮詢。
宏匯集團指出，希望以t.Hub為支持創新產業的最前線，積極為新創打造曝光的舞台，藉以提升內科創新能量及擴展聚落效應，驅動內科產業鏈轉型加值。
宏匯集團強調，t.Hub除提供免費輔導課程資源，扶植團隊深根茁壯，亦整合政府創業資源，協助申請各類獎補助計畫及提供募資管道，如台北市產業發展獎勵補助計畫或青年創業融資貸款申請等，並邀請專業講師指導申請。
另外，也善用空間優勢提供創業團隊場域驗證服務，協助團隊曝光、推動產品實現與驗證，進軍國際市場，接軌台灣與國際科技生態圈。
展望未來，宏匯集團指出，t.Hub將持續透過與全球各大國際新創加速器、國際企業代表和專業講師、國際創投等各新創機構合作交流，強化國內外資源鏈結，同時也會把握每一次與國際產官學機構參訪交流機會，為團隊爭取拓展海外市場。
t.Hub也將積極帶領團隊參與各大國際展會與活動，期待透過多元管道加速新創企業進化，讓台灣新創能充分展現自身新創能量，永保競爭優勢。
▪ 央行重啟打炒房措施三年半 這項受限不動產貸款掛「蛋」
▪ 股市大賺搶買房？這幾區賞屋人潮暴增 最高單周來百組
▪ 航空城安置住宅售價不到周邊建案一半 5月10日起線上選屋
▪ 新北房市爆黑馬 這區房價5年狂漲64%排第一
▪ 竹科正對面超搶手3房建物7百萬起標 5月7日執行署開賣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言