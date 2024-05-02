創業之星選秀 ／宏匯挺新創 打造育成基地

宏匯集團力挺新創，與台北市政府合作打造全台首宗以育成中心為主體的BOT案「內科之心」，並偕同工研院共同設置全台最大「t.Hub內科創新育成基地」，自2020年落成開幕以來，不僅獨立辦公室供不應求，整體場域進駐率更是常年超過90%以上，營運至今已招募超過260組新創團隊進駐。

經濟日報2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多資源。「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事。

今年「創業之星選秀大賽」由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、臺灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

宏匯集團協辦「創業之星選秀大賽」之餘，協助新創更是不遺餘力。「t.Hub內科創新育成基地」除持續招募智慧物聯及AI、大數據、雲端服務及運算、數位內容及數位醫療、教育科技及循環經濟等五大創新產業進駐外，每年依據新創團隊需求，舉辦百場專業講座活動及免費輔導諮詢。

宏匯集團指出，希望以t.Hub為支持創新產業的最前線，積極為新創打造曝光的舞台，藉以提升內科創新能量及擴展聚落效應，驅動內科產業鏈轉型加值。

宏匯集團強調，t.Hub除提供免費輔導課程資源，扶植團隊深根茁壯，亦整合政府創業資源，協助申請各類獎補助計畫及提供募資管道，如台北市產業發展獎勵補助計畫或青年創業融資貸款申請等，並邀請專業講師指導申請。

另外，也善用空間優勢提供創業團隊場域驗證服務，協助團隊曝光、推動產品實現與驗證，進軍國際市場，接軌台灣與國際科技生態圈。

展望未來，宏匯集團指出，t.Hub將持續透過與全球各大國際新創加速器、國際企業代表和專業講師、國際創投等各新創機構合作交流，強化國內外資源鏈結，同時也會把握每一次與國際產官學機構參訪交流機會，為團隊爭取拓展海外市場。

t.Hub也將積極帶領團隊參與各大國際展會與活動，期待透過多元管道加速新創企業進化，讓台灣新創能充分展現自身新創能量，永保競爭優勢。

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