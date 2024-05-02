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貨櫃缺艙惡化…萬海北美線海運價漲了 長榮、陽明可能跟進

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
萬海宣布，5月美西運價調漲15%、美東漲11%。聯合報系資料照
萬海宣布，5月美西運價調漲15%、美東漲11%。聯合報系資料照

美系貨主補庫存效應擴大，5月貨櫃缺艙惡化。萬海（2615）宣布，5月美西運價調漲15%、美東漲11%；物流業者指出，根據當前市況，5月要加徵的綜合附加費（GRI）可能會收足，加上運價續揚，已無便宜艙位可賣，貨物要上船更難了。

業內人士說，5月市場突然吃緊，是因今年3月運量太差、運價下滑，航商不願意提供過多的運能，大量減班，預期大陸五一黃金周後，北美貨主補庫存需求大增，市場出現搶艙情況，導致艙位緊缺、牽動運價向上。

貨櫃輪5月市場概況
貨櫃輪5月市場概況

物流業者指出，5月貨櫃海運市場需求比預期強太多，導致多家海運公司一直沒有公布5月現貨運價，下周就會陸續開出，評估長榮（2603）、陽明 （2609）可能都會漲，而近期傳出萬海北美線艙位已賣光。

萬海最新公布北美線價格比4月還貴，美東線先開出5月的40呎櫃美西線為4,150美元，市場現貨價格為亞洲到美西每FEU（40呎櫃）3,602美元，漲幅15%；亞洲-美東價格5,450美元，目前市場現貨價格4,905美元，漲幅達11%。

長榮、陽明都指出，今年全球船舶供給過剩問題對船公司不利，船舶增加的數目只是影響市場供需變化一個因素，這也是為何紅海事件會衝擊到船舶供給，加上巴拿馬運河限量過河，已將船舶供給增加的壓力化解。

物流業者指出， 5月全球貨櫃輪航商對於北美線出現惜售的概況，報價遲遲開不出來，顯示各航商對於美國線要漲多少還在考慮中；萬海沒有加入任何聯盟，率先開出的北美線價格遠高於市場現貨價格。

今年4月市場感受到5月的貨量比預期好，多家海運公司宣布5月加收GRI，其中，CMA、COSCO、ZIM及長榮通知客戶5月1日起每20呎櫃加收2,000美元，陽明跟ONE加收1,000美元。如果順利加收GRI，美西最少再漲三成、美東漲幅則有23%以上。

物流業者指出，GRI加收幅度是根據市場需求調整，有時候漲很多，但沒有辦法收足，然而，5月的市場需求比預期強太多，才會出現多家海運公司一直未公布5月的現貨運價概況，預期下周就會陸續公布。


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