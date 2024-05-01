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辦公室需求熱絡 凌群開發砸5.4億買4戶「遠雄商舟」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

遠雄建設（5522）今（1）日公告，出售台北市北投區房地及車位，包括房地4戶、車位20車，總價為5億4,700萬元，買方為凌群開發，預計處分利益約1億元。遠雄建設表示，此次出售的為位在北士科的「遠雄商舟」商辦

「遠雄商舟」基地面積約1,736坪，總樓地板面積超過1.2萬坪，總銷約100億元，該案主張呼應關渡平原、大屯山系、水岸自然環境，以舟帆造型為體，綠建築精神為用、以人為本，重新定義辦公室新樣貌。

近年在台商回流、產業擴廠升級下，商用不動產市況熱絡，其中精華地段的頂級商辦更是供不應求，租金也持續緩漲。第一太平戴維斯指出，總部與辦公空間整合需求將持續發酵，今年北台灣具備產業群聚題材的區域，或是在大眾交通運輸節點的科技廠辦，將持續受到青睞。

商辦 遠雄

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