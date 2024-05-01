量子覺知手札／意念轉化

由於失業族及小業主們在個人的期待上，已經因為確定自己收入的不足或不穩定，因此比較能找到面對困境時的因應態度與方法，成為一切均有可能的擁有者。而受薪族在誤認付出自己的勞動後，拿固定薪水是理所當然的，因此反而有可能成為一切均不確定的受害者。

所以，量子力學中個人主觀的心態決定了客觀條件的概念，強調因為觀察者意念上的不同，而創造不同的結果。我們外顯的言行與選擇決定於自身內在的意識。

商品推薦