智慧經營／JM Eagle總裁王文祥 把慈善植入企業 DNA

「經營之神」台塑集團已故創辦人王永慶之次子王文祥，也是全球最大的塑膠水管製造商JM Eagle總裁兼執行長。王文祥認為，台商在美國不能只專注本業，更要積極參與公益慈善工作。因此，JM Eagle在美國的19個廠都有做善事，像是幫助小孩子打棒球，捐款給孤兒院、老人院、警察局、消防隊等，不僅如此，其實王文祥與妻子王范文華一起透過家族基金會和公司，資助了橫跨三大洲的各種慈善計畫。

做公益應該像流水一樣

而在台灣，承襲王永慶家族支持運動的精神，王文祥與姐姐王貴雲等家族成員成立新北國王籃球隊，更與好兄弟辜仲諒一起長期關注反毒議題。

透過道家老子裡的一段話「上善若水。水善萬物而不爭」，王文祥是這樣看待慈善與商業事業，並表示：「做慈善的方式應該像流水一樣—『萬物皆可觸及」。而把回饋社會列為企業責任的一部分，也可以有效激勵員工，讓他們的目標不再僅僅是賺錢。

王文祥坦言，自己受到基督教信仰、中國價值觀與教育信念的影響，致力回饋社會、推動慈善事業。他透露，十多年前曾一度被診斷出罹患癌症四期，是在基督教信仰的支持、與妻子的愛下康復。

罹癌的經驗，讓他明白「人生苦短」，而且稍縱即逝，更促使他重新評估正在執行的慈善捐贈。王文祥說：「生命非常脆弱，但也極其珍貴」，「我們一生中所做的事情決定了我們是誰。而奉獻給社會，無疑是最好的祝福。」

王文祥表示，自小就被灌輸「不要為賺錢而做生意，做生意不只是為了賺錢」的信念，更重要的是回饋社會。他回憶起祖父在二○年代和三○年代經濟困難時期，那時候祖父雖然貧窮，但他仍會幫助其他有需要的人，經常邀請四、五個窮人到他家洗澡、換衣服並給食物。「雖然他（祖父）沒有錢，但他會透過這些方式幫助他們。」

強者扶弱 富者扶貧

王文祥認為，一代人的所作所為，將造福下一代；「我祖父的愛祝福了我的父親。」也證明了俗話所說「強者扶弱，富者扶貧」，人一生最大的成就是能夠造福他人」。

王氏家族的慈善事業植根於與家族價值產生共鳴的項目、問題和擔憂。王范文華表示，他們的捐贈指導原則之一就是「發自內心的捐贈」。最終，成功取決於它所創造的美好。

以幫助非洲地區民眾解決飲用水問題為例，JM Eagle 與哥倫比亞大學非營利團體合作，提供資金來研究管道設計，最終建立了新型創新供水系統。這也正合乎台塑王氏家族一直以來所傳承的「授人以魚，不如授人以漁」信念。

十多年來，王文祥夫婦共捐獻了逾600公里的塑膠水管給非洲八國，幫助一些最貧困的村莊供水所需的基礎設施，造福至少50多萬人，讓他們有潔淨的飲用水，遠離飢渴、疾病的生命威脅，大幅改善當地人的生活環境。因為愛和給予，讓王范文華獲得美國移民成就最高榮譽—愛麗絲島傑出移民獎。這是1986年由全美少數族裔組織聯盟設立的獎項，每年頒發給在各領域各行業表現出色者，被認為是美國各行業移民成就的最高榮譽，包括六位美國總統、諾貝爾獎得主、文藝體育明星、成功企業家等都是獲獎者。

王范文華說，每個人其實都可以用自己的方式來向這個世界作出貢獻，有時候一個微笑、一個鼓勵的眼神，發揮的力量比你想像中大很多。

王文祥夫婦也強調，教育對於一個充滿活力、成功的社會至關重要。支持教育是一項投資。

「教育為一個人提供了最大的社會流動性」，王文祥曾對年青學子提出忠告說：「如果你立志做慈善，你就會永遠知道自己需要做什麼。有些慈善家可能會捐出一大筆錢，但一個負責任的企業家知道，如何以可以產出最高回報的方式去做慈善。如果你致力於慈善事業，一步步走下去，你會逐漸找到最好的方式。」

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