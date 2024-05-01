搶攻母親節促銷檔期、夏季商機超前預熱 燦坤加碼優惠催買氣

搶攻母親節促銷檔期、夏季商機超前預熱，一級能效冰箱、空調節能補助最後倒數，燦坤（2430）加碼優惠催買氣。

隨著五月到來，全台歡慶母親節的溫馨氛圍越來越濃，各大連鎖賣場及百貨通路紛紛釋出多樣優惠方案搶攻母親節商機。燦坤母親節促銷檔期自5月1日至13日正式開跑，多款健康美容系列、廚房家電、穿戴及平板等給媽媽的送禮首選商品低至4折起，全館消費滿501元即可抽「台北-巴黎雙人來回機票」。

燦坤母親節期間全館大家電直降7折起，一級能效冰箱、空調節能補助最後倒數，補助搭配環保集點享最高回饋7,000元。隨著風扇買氣提前發酵，空調同步循環扇雙啟動快涼又省電，現在買空調加購風扇可享獨家加購優惠，acerpure cozy DC循環扇享67折加購價、iris循環扇享71折加購價。

5月1日「燦坤平板節」同步登場，買小屏抽大屏，購買任一平板抽最新55吋4K三星電視，指定三星平板加贈原廠1年延長保固。

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