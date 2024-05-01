快訊

創校121年…如今學生僅207名 「這所學校」虧損嚴重決定停招

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 總統府：黃國昌言論非事實

搶攻母親節促銷檔期、夏季商機超前預熱 燦坤加碼優惠催買氣

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

搶攻母親節促銷檔期、夏季商機超前預熱，一級能效冰箱、空調節能補助最後倒數，燦坤（2430）加碼優惠催買氣。

隨著五月到來，全台歡慶母親節的溫馨氛圍越來越濃，各大連鎖賣場及百貨通路紛紛釋出多樣優惠方案搶攻母親節商機。燦坤母親節促銷檔期自5月1日至13日正式開跑，多款健康美容系列、廚房家電、穿戴及平板等給媽媽的送禮首選商品低至4折起，全館消費滿501元即可抽「台北-巴黎雙人來回機票」。

燦坤母親節期間全館大家電直降7折起，一級能效冰箱、空調節能補助最後倒數，補助搭配環保集點享最高回饋7,000元。隨著風扇買氣提前發酵，空調同步循環扇雙啟動快涼又省電，現在買空調加購風扇可享獨家加購優惠，acerpure cozy DC循環扇享67折加購價、iris循環扇享71折加購價。

5月1日「燦坤平板節」同步登場，買小屏抽大屏，購買任一平板抽最新55吋4K三星電視，指定三星平板加贈原廠1年延長保固。

平板 母親節 燦坤

延伸閱讀

百貨母親節蛋糕名店一次蒐集 顏值、美味大比拚

新光三越母親節首四日消費分析 熱門餐廳訂位近滿席

母親節前穩定物價 政院：價格異常將啟動聯合稽查

母親節將近…婆婆暗示「別家媳婦包10萬」 她怒嗆：人家收到透天

相關新聞

慘遭西布特羅蹂躪 台糖前4月豬肉產品營收衰退兩位數

台糖梅花肉片今年2月被台中市政府驗出罕見瘦肉精西布特羅，歷經產品下架及消費信心跌落谷底，所幸後來還給台糖豬肉清白，4月豬...

4月整體機車市場衰退6% 但新車帶動 Gogoro 4月銷售3850台

4月整體機車市場雖較上月衰退6%，但電動機車龍頭Gogoro表示，今年1~4月領牌數逐月上漲，4月單月銷售已達3850台...

股市大賺搶買房？這幾區賞屋人潮暴增 最高單周來百組

今年預售市場買氣熱爆，據591新建案統計，今年首季前10大七都案場來客數成長最多行政區，以新北泰山人數最多，竟出現單周百...

4月機車總市場領牌數量61,132台、較3月減少 天候不佳影響整體買氣

台灣機車市場4月總市場領牌數量61,132台，較3月減少3,884台，推測因本月底天候不佳影響整體買氣。龍頭品牌三陽單月...

再添464戶社會住宅 正強安居6日動土、2028年完工

國土管理署1日表示，社會住宅「正強安居」將於5月6日辦理開工動土典禮，這是中央與台南市政府以「南農日式宿舍群」文資為主題...

南投房價飆高！不吃不喝超過9年才能買房

內政部數據顯示，全台去年第四季房價所得比為9.97倍，即約9.97年不吃不喝才買得起房。其中，中彰投三縣市，台中、南投房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。