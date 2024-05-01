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台糖本業睽違3年轉虧為盈 加油站充電樁明年拚百槍

中央社／ 台北1日電

台糖本業（7大事業部）睽違3年轉虧為盈，加計土地出租等業外收入，去年淨利達新台幣44.4億元，大增83%。油品方面，台糖董事長楊明州指出，自從和中油加油站策略聯盟，去年汽油發油量增加，明年電動車充電樁布建拚達106槍。

台糖今天78週年慶，楊明州召開記者會說明台糖去年經營成績指出，台糖本業包含砂糖、商銷、油品、休憩、生技、畜殖、精農等7大事業部，加上土地出售、出租等業外收入，去年淨利44.4億元、成長約83%，每股盈餘為0.8元，成長約86%。

台糖本業自2020年疫情爆發連3年繳出虧損成績，2022年虧損更達2.27億元，去年轉虧為盈、獲利469萬元，翻轉一般人對台糖「靠土地賺錢」的認知。台糖也是經濟部旗下4大國營事業，去年唯一一家賺錢。

楊明州表示，7大事業部當中，以砂糖事業部受惠先前國際糖價較低，獲利2.7億最多，油品、商銷事業部均獲利9000多萬元，休憩事業部獲利8000多萬元，生技事業部亦有獲利，目前剩下畜殖、精緻農業事業部仍虧損，但虧損數均已較前一年減少。

其中，畜殖事業部因逢豬場改建階段，造成豬隻育成率下降，2022年虧損5.8億元，但經飼料成本控管、提高飼料換肉率，去年虧損收斂至4.3億元。

油品方面，台糖全台加油站共73座，楊明州表示，自從和中油策略聯盟、更新識別標誌，增加中油會員客源，去年汽油發油量確實有增加，也推升油品事業部獲利；另外，台糖加油站持續布建電動車充電樁，目前已建置64槍，明年目標達106槍。

至於砂糖業務，台糖砂糖包含進口粗糖與自產糖，為穩定物價，小包砂糖、3公升沙拉油等民生物資已多年凍漲。楊明州表示，目前全台只剩虎尾、善化2座糖廠，一年製糖量約4萬噸，雖因照顧蔗農而虧損，但他強調任內「不會再關糖廠」，因甘蔗是戰略作物，需維持一定自產量。

台糖

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