目的事業主管機關首度蓋社宅 農業部當公益房東

行政院4月24日核定全國首件以目的事業主管機關興辦社會住宅計畫。國土管理署1日表示，農業部農田水利署桃園管理處合建開發的桃園市中壢區「良茂詠恆-詠美館」，依法按權利分回76戶住宅單元釋出作為社會住宅使用，目前已完成交屋，後續委由國家住宅及都市更新中心管理營運。

「良茂詠恆-詠美館」位於桃園市中壢為全國首件以目的事業主管機關的非事業用不動產釋出活化利用，也是青埔地區首處社會住宅。基地位於高速鐵路桃園車站特定區範圍內，為地上20層、地下3層住宅大樓，距離桃園高鐵站及機場捷運桃園站約僅5分鐘車程，並鄰近青埔國小、青埔國中、桃園市立青埔足球場、桃園市立美術館等，生活機能相當便利。

國土管理署進一步解釋，由農業部農田水利署桃園管理處經合建開發後，按權利分回76戶住宅單元、76個汽車停車位及76個機車停車位，其中住宅單元面積平均約46.87坪，以規劃3房2衛及2房2衛2種房型，供社會住宅使用，後續也依住宅法及農田水利法等相關規定，未來取得的租金收益將做為農田水利事業或災害預防等使用，並且保留部分社會住宅單元供農田水利署桃園管理處員工承租，以照顧農田水利署員工。