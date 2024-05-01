股市大賺搶買房？這幾區賞屋人潮暴增 最高單周來百組

今年預售市場買氣熱爆，據591新建案統計，今年首季前10大七都案場來客數成長最多行政區，以新北泰山人數最多，竟出現單周百組的賞屋人潮，表現最為搶眼，更較去年成長900%；另外台中梧棲、桃園蘆竹及高雄市左營在指標案帶動下，也都驚見數倍以上的成長，相當驚人。

591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯指出，今年首季受新青安房貸發酵下，買氣仍維持炙熱，加上建商趁勢主打工程0付款、低自備等優付方案，也讓賞屋人潮絡繹不絕。

此外，觀察上榜區域來看，可發現不少都是擁價格優勢的蛋白區塊，以排名第1的新北市泰山區來說，由於目前塭仔圳重劃區供給有限，加上平均5字頭的開價與新莊具價差優勢，買氣始終供不應求，像這次僅在舊市區有「寶偉遇花園」推出，也吸引大批買方上門，造成來人暴增的現象。

桃園則龜山區與蘆竹區最具代表性，兩區的A7、A10山鼻等重劃區，在機捷串連下早已是建商兵家必爭，像龜山區A7重劃區光本季就有豐邑、頤昌、富宇、潤隆等建商插旗，周來人達30~80組。而A10山鼻重劃區雖處發展期，不過由於擁有3字頭房價，近期有不少投資置產買盤出手，單周來人也高達30組以上。

台中這次則有梧棲與南屯，分別排行第2、6名，也幾乎都與建商力推指標案有關，像南屯區這次在富宇建設「富宇市政大道」，由於打出自備5%交屋等優付方案，不僅單周來人直衝40組，目前實價登錄所揭露的成交戶數也超過300戶，買氣十分驚人。

至於南部，台南歸仁區在「達麗世界仁」帶動下熱度不俗，由於該案位於高鐵特區三井OUTLET首排，且目前當地新案開價已站穩達3字頭來推估，未來有機會接近攻上4字頭創區域新高。

高雄受惠台積電設廠利多，建商和買方可說前仆後繼，其中左營區「美術海」除在地建商太普建設加持外，更坐擁無敵海景，周來人達80組，而楠梓「高大之森」目前已售戶數超過一半，人潮盛況空前。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，今年股市大漲，讓部分購屋族可能因此增加購屋預算，且不少建案堅守不二價，也讓買方認清現實，加上大通膨時代，不少買方也會擔心「愈晚買愈貴」，因此今年以來預售市場買氣相當不錯。 資料來源／591新建案

商品推薦