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董事長說故／兩支登山杖

經濟日報／ 戴勝益（王品集團暨益品書屋創辦人）

登山時，有人習慣拿一根登山杖，也有人習於兩根。習慣於一根登山杖者，不僅可隨時換手，另隻手也能自在活動。

若讓習於拿一根登山杖的人手持兩根，雙手會覺不適，而且手持兩根登山杖的人，雙手關節因不停的重覆動作而疲憊不堪。但遇陡坡須持兩根登山杖下山時，若只用一根則會舉步維艱，甚至發生走滑跌倒的危險。

●人必須因環境不同而有所調整。利用不同資源的運作與分配，才能達到最大效益。

●習慣會影響一個人的高度，經過時間累積後，就能展現出強大的爆發力。

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