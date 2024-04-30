永豐餘工紙生物碳包材作品 獲國際知名iF設計獎

永豐餘（1907）旗下子公司永豐餘工業用紙設計能力登上國際。永豐餘工紙憑藉「艾卡特貓抓板禮盒」和「柚遇見你」兩項包裝設計作品，榮獲世界四大設計獎之一的德國「iF設計獎」(iF Design Award)包裝類設計獎，自七十餘國、破萬件參賽作品中脫穎而出，展現其在包材設計上的出色能力，以及環保永續材料的理念和應用。兩項產品將從5月2日起至5月31日止，在松山文創園區舉辦的2024年iF設計獎獲獎作品展「iF創意串流」亮相，讓民眾親身觀賞感受不「紙」如此的好設計。

永豐餘表示，此次參賽永豐餘工紙邀請萬能科技大學商業設計系唐祥程教授共同合作，以SDGs目標第12項「促進綠色經濟，確保永續消費生產模式」的設計理念，「艾卡特貓抓板禮盒」和「柚遇見你」包裝設計作品獲評審青睞，顯示永豐餘工紙在包裝結構設計、平面藝術設計上的深厚實力，提供客製且差異化綠色包裝設計(Green Packaging)服務。

永豐餘認為，設計除了保護包裝裡的產品外，更應該利用植物纖維為生物碳(Biogenic Carbon)的碳儲存載體的特性，把設計溶入綠色包裝裡，成為產品碳足跡的減項，讓整體包裝設計為淨零排碳工作盡一份貢獻，隨著回收再利用，紙儲存的生物碳會延續到最終自然分解。

「艾卡特貓抓板禮盒」採可回收且可生物降解的材料製造，利用瓦楞紙板的材料張力進行組裝應用，不須另外使用黏合劑，並使用植物性墨水進行環保列印，讓禮盒除了具備包裝功能，還能搖身一變成為貓咪安全玩樂的貓抓板；「柚遇見你」禮盒靈感源自中秋節典故，採用黑、白、金三種基色，將廣寒宮的外型與中秋玉兔神話故事融為一體，不僅可用來盛裝中秋佳節好禮，同時也能當作光線柔和的燈具，完美詮釋「月宮神話」的美學。兩項作品都以設計和材料科學為主軸，增加產品使用多面性、延長使用時間，落實永續材料應用。

在固碳層面，永豐餘工紙自行估算，「艾卡特貓抓板禮盒」每件生物碳儲存量2.88公斤二氧化碳當量，排碳0.26公斤二氧化碳當量，含綠色碳(Green Carbon)2.62公斤二氧化碳當量；「柚遇見你」每件生物碳儲存量0.88公斤二氧化碳當量，排碳0.02公斤二氧化碳當量，含綠色碳0.86公斤二氧化碳當量，反映出纖維的生物碳固碳效益。

永豐餘以造紙業為本，在循環經濟領域深耕多年，旗下永豐餘工紙為大中華最大工業用紙服務供應商之一，產銷營運中心遍及台灣、大陸及越南，2020年取得BS8001全循環經濟商業模式成熟度最高等級(Level 4 Optimizing)認證，成為全球第一家獲此循環經濟認證的造紙業者，永豐餘工紙的原紙及紙箱產品亦已取得ISO 14067碳足跡證書。如今獲得德國iF設計獎及自行估算產品綠色碳固碳量，證實永豐餘的綠色包裝設計，一直堅守節能減碳的永續社會使命。

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