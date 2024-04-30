快訊

小確幸又來了！3-12月期500元雲端發票獎加開30萬組

賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

教保員拿剪刀恐嚇幼生 中市府勒令停職4年、幼兒園停招1年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看好不動產市場 KPMG 成立畢馬威不動產顧問公司

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
KPMG安侯建業今日宣布成立「畢馬威不動產顧問公司」，圖左起為安侯法律事務所合夥律師黃沛頌、畢馬威不動產顧問副總經理林昇恒、KPMG安侯建業主席陳俊光、執行長施威銘、畢馬威不動產顧問董事總經理陳文正及KPMG家族辦公室主持會計師洪銘鴻。圖／KPMG安侯建業提供
KPMG安侯建業今日宣布成立「畢馬威不動產顧問公司」，圖左起為安侯法律事務所合夥律師黃沛頌、畢馬威不動產顧問副總經理林昇恒、KPMG安侯建業主席陳俊光、執行長施威銘、畢馬威不動產顧問董事總經理陳文正及KPMG家族辦公室主持會計師洪銘鴻。圖／KPMG安侯建業提供

KPMG安侯建業主席陳俊光30日宣布，在國內產業需求增加，企業在策劃自用和投資型不動產時，必須考慮市場景氣、財務規劃和未來不動產發展趨勢等，為有效管理不動產資源，並積極應對市場變化，正式成立畢馬威不動產顧問公司。

此外，未來房市有四大議題可關注，包括都更迎來新折點、都更條例走向成為關鍵，利率上升使得最主要買家金融保險業的投資策略趨於多樣化，高資產淨值家族近年交易總額已首度「超車」金融保險業，及修法活絡REITs、不動產收益走向平民化。

畢馬威不動產顧問公司總經理陳文正表示，房地產市場有結構性且複雜化的趨勢，現在正是成立不動產顧問公司的最佳時機，未來將提供綜合性的不動產經紀和顧問諮詢服務，並結合國際租稅、法律、財務顧問、ESG和會計諮詢資源，為企業提供最佳的市場策略和解決方案，另，也會與各大商仲合作。

針對今年台灣不動產發展趨勢要點，KPMG畢馬威不動產顧問公司副總經理林昇恒指出，近期因為天災再次引起了社會大眾對建築安全性之關注，儘管危老條例的時程獎勵即將結束，但政府為持續鼓勵都市更新，已在籌備新的獎勵辦法「預鑄工法」予以接續，預計可取得3%至5%獎勵，最晚今年底正式實施，希冀為建築業界帶來新的發展機遇，同時提升城市形象及居民生活品質。

金融保險業方面，林昇恒認為，今年受到持續升息因素，對於投資買樓意願會趨於保守，眼光僅能轉往中南部、及工業、倉儲物流為主。另保險業者為2026年接軌IFRS17及ICS，對利率反應勢必更加敏感，投資策略調整下或許會朝流動性更高之資產進行布局。

高資產家族方面，疫情後投入不少，若加上近幾年買了很多豪宅，不動產交易金額會超過金融保險業。

另外，政府修法活絡REITs市場，未來不動產開發收益將走向平民化，此次修法可投資於開發型不動產，如都更危老案件、促參公共建設及中央核准建設，有助於支援產業和基礎設施投資，並提供給民眾多元化的大型開發不動產投資渠道，從而活絡台灣的房地產證券化市場，意謂著未來一般民眾也可以經由投資REITs來獲得因開發不動產而帶來的收益。

展望今年，林昇恒指出，過去幾年資產活化這個話題過去通常是國營企業的主要關注點，但近期企業客戶和家族客戶也在積極詢問關於自身持有的不動產資產活化的可能性和機會，這表明即使台灣面臨利率上升的短期壓力，房地產市場仍然展現出穩定動能。

保險 都更

延伸閱讀

總資產上億！9旬醫師爸突告知「有70歲哥哥」 2子急找專家擬遺囑

高雄推住宅資訊整合平台 查詢社宅訊息更便利

新壽董事會決議擬處分國內不動產 拚不動產活化

房市看法樂觀、資金輪動錢進營建股 專家坦言市場的確過熱

相關新聞

影／京華城控八大「被霸凌」事蹟 陳玉坤：37年來沒有任何台北市長圖利

京華城30日以聲明稿形式刊登五大報全版，再次重申對容積率的取得過程一切合法，並舉行記者會提出三點聲明及八點霸凌；京華城董...

看好不動產市場 KPMG 成立畢馬威不動產顧問公司

KPMG安侯建業主席陳俊光30日宣布，在國內產業需求增加，企業在策劃自用和投資型不動產時，必須考慮市場景氣、財務規劃和未...

投資逾65億元 信義兒福公辦都更啟動招商

國家住都中心30日公告台北市「信義兒福B2基地公辦都更案」招商，公開徵求出資人，受理申請至8月26日，全案投資預估超過6...

德國 TEXPROCESS 展 紡拓會推異業聯盟海外拓銷成功

經濟部貿易署支持下，紡拓會率先整合臺灣紡織、機械、化工及終端成衣服飾業者跨業組團，透過產業聯盟的跨領域合作，以「inno...

影／陳玉坤：京華城20%容獎依都市計畫法第24條自提 無任何一任市長圖利

京華城董事長陳玉坤30日在「京華城被霸凌的前世今生」記者會中指出，京華城560%容積是基準容積，是當初工業土地變更為第三...

地震效應汰換電梯戰開打 永佳捷搶百億商機

403大地震後迄今近一個月，永佳捷電梯總經理蔡定憲，根據營建署統計全台20年以上電梯超過8萬4千台，以電梯平均壽命20年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。