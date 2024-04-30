看好不動產市場 KPMG 成立畢馬威不動產顧問公司

KPMG安侯建業主席陳俊光30日宣布，在國內產業需求增加，企業在策劃自用和投資型不動產時，必須考慮市場景氣、財務規劃和未來不動產發展趨勢等，為有效管理不動產資源，並積極應對市場變化，正式成立畢馬威不動產顧問公司。

此外，未來房市有四大議題可關注，包括都更迎來新折點、都更條例走向成為關鍵，利率上升使得最主要買家金融保險業的投資策略趨於多樣化，高資產淨值家族近年交易總額已首度「超車」金融保險業，及修法活絡REITs、不動產收益走向平民化。

畢馬威不動產顧問公司總經理陳文正表示，房地產市場有結構性且複雜化的趨勢，現在正是成立不動產顧問公司的最佳時機，未來將提供綜合性的不動產經紀和顧問諮詢服務，並結合國際租稅、法律、財務顧問、ESG和會計諮詢資源，為企業提供最佳的市場策略和解決方案，另，也會與各大商仲合作。

針對今年台灣不動產發展趨勢要點，KPMG畢馬威不動產顧問公司副總經理林昇恒指出，近期因為天災再次引起了社會大眾對建築安全性之關注，儘管危老條例的時程獎勵即將結束，但政府為持續鼓勵都市更新，已在籌備新的獎勵辦法「預鑄工法」予以接續，預計可取得3%至5%獎勵，最晚今年底正式實施，希冀為建築業界帶來新的發展機遇，同時提升城市形象及居民生活品質。

金融保險業方面，林昇恒認為，今年受到持續升息因素，對於投資買樓意願會趨於保守，眼光僅能轉往中南部、及工業、倉儲物流為主。另保險業者為2026年接軌IFRS17及ICS，對利率反應勢必更加敏感，投資策略調整下或許會朝流動性更高之資產進行布局。

高資產家族方面，疫情後投入不少，若加上近幾年買了很多豪宅，不動產交易金額會超過金融保險業。

另外，政府修法活絡REITs市場，未來不動產開發收益將走向平民化，此次修法可投資於開發型不動產，如都更危老案件、促參公共建設及中央核准建設，有助於支援產業和基礎設施投資，並提供給民眾多元化的大型開發不動產投資渠道，從而活絡台灣的房地產證券化市場，意謂著未來一般民眾也可以經由投資REITs來獲得因開發不動產而帶來的收益。

展望今年，林昇恒指出，過去幾年資產活化這個話題過去通常是國營企業的主要關注點，但近期企業客戶和家族客戶也在積極詢問關於自身持有的不動產資產活化的可能性和機會，這表明即使台灣面臨利率上升的短期壓力，房地產市場仍然展現出穩定動能。

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