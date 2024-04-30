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403地震後汰換電梯戰開打 永佳捷推6折搶市三大備戰

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
永佳捷電梯總經理蔡定憲今天率領北區維保人員前往新店區羅馬山莊接受該社區表揚。圖／永佳捷提供
永佳捷電梯總經理蔡定憲今天率領北區維保人員前往新店區羅馬山莊接受該社區表揚。圖／永佳捷提供

403大地震後迄今近一個月， 大小餘震不斷， 民眾心有餘悸，造成不少老舊社區電梯故障成為換梯潮，商機初估百億元，永佳捷電梯總經理蔡定憲30日表示，公司決定將新梯與更換控制系統這兩項業務把「地震感知器」列為標準配備贈送給客戶，要大搶電梯汰舊換新商機。

蔡定憲今日率領北區維保人員前往新店區羅馬山莊接受該社區表揚大會，蔡定憲指出，403大地震後，該社區因電梯老舊，原保養公司延宕多日無法修復，導致該社區高齡90歲老爺爺以及行動不便需赴醫院看診者無法出門，有住戶聯繫永佳捷告知情形後，兩天內緊急修復完成，社區主委與多名住戶頒贈感謝錦旗，肯定永佳捷全力搶修的表現。

根據營建署統計全台20年以上電梯超過8萬4千台，以電梯平均壽命20年，此次地震造成不少老舊社區電梯故障成為換梯潮，蔡定憲表示，永佳捷限量推出遠低其他大廠近6折替老舊社區更換電梯控制系統，再贈地震感知器，搶百億汰改商機。

蔡定憲指出，台灣電梯市場過去50年來長期被大廠壟斷，因此創新、服務、不追求高毛利與客戶共創雙贏，是永佳捷啟動一年多以來獲得市場認同的重要關鍵。

蔡定憲指出，地震感知器在台灣有很多製造商，非冷門專利產品，當地震來襲震度達到一定程度，就會緊急將運行中的電梯停靠在最近樓層，疏散乘客，此時車廂停車，避免在運行中遭劇烈晃動脫軌而墜落，可說是大大降低風險，是電梯業界的避難神器之一。

台灣與日本同為地震頻繁的地區，據了解日本早已將地震感知器列入法規成為標準配備。而與永佳捷合作的是台灣本土企業三聯科技，該公司是台灣地震監測器龍頭，利用半導體技術研發數位化自動回傳系統，屬新世代產品，全時間共同守護大眾安全，包括政府重要設施、企業總部及高科技廠辦等都是主要客戶。

過去電梯大廠在追求高毛利下不願被開發商砍價犧牲利益，多列為選配，而多數社區在資訊有限或是老舊社區不願花錢添購下，在台灣並不常見。

蔡定憲指出，地震感知器必須與電梯相同品牌的控制系統相容連結，才能發揮最大作用，因此才設定新梯與更換控制系統列標準配備贈送給客戶。

永佳捷限量推出遠低其他大廠近6折替老舊社區更換電梯控制系統，再贈地震感知器，搶百億汰改商機。圖／永佳捷提供
永佳捷限量推出遠低其他大廠近6折替老舊社區更換電梯控制系統，再贈地震感知器，搶百億汰改商機。圖／永佳捷提供

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