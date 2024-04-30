數位部公共程式網站上線 攜手六都開箱政府程式碼

數位發展部30日宣布啟用公共程式平台網站（code.gov.tw），公開各政府機關提供的程式碼，提供公眾或其他政府機關檢視與運用。未來將邀請更多政府單位加入公共程式的行列，透過公私協力促進我國軟體產業升級。

數位部指出，推動公共程式（public code）政策，將政府不涉機敏的系統或軟體程式碼公開釋出，讓各界都能清楚了解實際運作機制，得以共同討論、協作和加值，進一步提升政府數位服務的便利性與安全性。

數位部說明，公共程式是指將政府開發的軟體原始程式碼視為公共財，開放給全民取用，此倡議自2010年代在歐洲興起，台灣亦有自由軟體和開放原始碼社群積極倡議。數位部的公共程式平臺網站在今天上線，目前已提供包括開放資料平臺前端在內的15類22個公共程式，未來民眾可以在該網頁快速搜尋已開放的公共程式，並可直接下載使用，大幅縮短開發時間。

數位部推動的公共程式政策包含規範指引、人才培育與資訊系統三大構面，今天上線的公共程式平台網站為資訊系統的一環，其他相關配套措施包括培訓課程和針對公務機關的行政指引，預計於今年底公開，以利完善推動公共程式，永續營運平台。

數位部長唐鳳表示，今天起任何人只要連線到code.gov.tw，就可以直接利用或改進程式碼，在原有的程式碼基礎上持續創新和精進，不僅減輕公務同仁的負擔，也提升民眾洽公的效率。code.gov.tw就像一座資訊圖書館，裡面的程式碼就像一本本書，大家可以借用這些書，去閱讀和研究，寫出一本論文，再回饋到圖書館，貢獻給這個世界。這也是公共程式的另一個價值，就是藉由公私協力，達成全民數位韌性。

數位部說，公共程式政策已獲得一些政府單位響應，例如六都與數位部簽署合作意向書，就各配套措施進行合作，共同推動我國公共程式政策。臺北市資訊局長趙式隆、新北市研考會主委林豐裕、桃園市智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘、台中市數位治理局副局長黃惠敏、台南市研考會主委陳淑姿和高雄市資訊中心副主任陳志明等人今天皆出席表達支持。

另外，德國弗里德里希諾曼自由基金會全球創新中心、財團法人開放文化基金會和Mozilla台灣社群代表亦出席肯定公共程式帶入公私協力概念的價值。去年參與數位部公民科技試驗場域示範案的提案人 Sandra Lin並分享公民參與政府服務設計經驗，樂見去年協助政府行政的軟體程式碼，能透過公共程式，供更多政府機關使用。