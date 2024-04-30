華新5月不銹鋼盤價續漲 300系每噸調5000元最多
電纜及不銹鋼廠華新麗華今天表示，不銹鋼主要原料鎳、鉬、銅合金價格持續上漲，受到台幣匯率貶值影響，使得生產成本大幅增加，因此調漲5月不銹鋼盤元牌價。
華新公布5月不銹鋼盤元牌價調整，300系每公噸調漲
新台幣5000元、316含銅系列與焊材附價依合金比例調
漲每公噸1000至3000元、200系調漲每公噸2000元、
400系平盤。
除不銹鋼主要原料價格續漲，華新引述台經院公布台灣「製造業營業氣候測驗點」，已呈現連續4個月上揚態勢，顯示市場需求逐步回溫。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 繳稅季到、這群人慘了 專家試算適用這新制稅金多百萬
▪ 財部公布新租金標準 囤房稅2.0房東優惠門檻拉高
▪ 他買露天陽台房打造夢想花園卻成惡夢 蟑螂老鼠亂竄、「空中飛貓」掛屍
▪ 打炒房政策捧小踩大？ 六都小宅漲勢輾壓大宅
▪ 南投人買房難！不吃不喝9.7年才能買房、全台排第四
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言