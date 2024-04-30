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華新5月不銹鋼盤價續漲 300系每噸調5000元最多

中央社／ 台北30日電

電纜及不銹鋼廠華新麗華今天表示，不銹鋼主要原料鎳、鉬、銅合金價格持續上漲，受到台幣匯率貶值影響，使得生產成本大幅增加，因此調漲5月不銹鋼盤元牌價。

華新公布5月不銹鋼盤元牌價調整，300系每公噸調漲

新台幣5000元、316含銅系列與焊材附價依合金比例調

漲每公噸1000至3000元、200系調漲每公噸2000元、

400系平盤。

除不銹鋼主要原料價格續漲，華新引述台經院公布台灣「製造業營業氣候測驗點」，已呈現連續4個月上揚態勢，顯示市場需求逐步回溫。

不銹鋼 台幣匯率

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