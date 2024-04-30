華新5月不銹鋼盤價續漲 300系每噸調5000元最多

儘管還未進入炎夏，天氣已熱。據估計，台灣手搖飲市場規模每年高達近千億元，去年總銷售杯數就高達近11億杯，市場早已殺成一片紅海。不過，超商二哥全家日前大動作宣布跨足手搖飲，超商龍頭7-ELEVEN也有新動作跟進，「超商雙雄」搖身一變成為台灣最大規模飲料店，超商雙雄搶進這個領域，背後著眼點是什麼？又有何種優勢？ 台灣手搖飲料可說是歷久不衰，近年更是百花齊放，街頭處處可見各式手搖飲的小店或連鎖店。根據統計，店數最多的原為清心福全，共有近1000家店；而以品牌來說，更是有數百個之多，去年總銷售杯數近11億杯，足以反映出台灣人有多愛喝手搖飲料。

2024-04-30 10:00