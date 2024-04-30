大同旗下資服廠大世科改選 市場派虎視眈眈

大同（2371）旗下資服廠大世科（8099）今年股東會將改選，市場派虎視眈眈，股市聞人、涉及福懋（1434）油掏空案的興泰（1235）董座吳金泉提出市場派董事名單，母公司大同高度警戒。市場傳出公司積極徵求委託書。業界人士推估，吳金泉為首的市場派持股近兩成，可能取得一至二席，進入董事會。

大世科將於5月28日召開股東會，改選六席董事、三席獨董，公司派提名董事名單包括大同法人代表大同總經理沈柏延、大同法人代表大世科總經理黃文宏、大同法人代表大同副董特助賴冠伶、大同法人代表資策會副執行長蕭博仁、大同法人代表台灣碳權數位經濟發展協會理事姒元忠及雙瓶科技投資顧問代表人曾冠智，三席獨董分別為葉黃杞、施懿宸、楊映煌。

市場派介入大世科董事改選 圖／經濟日報提供

大世科昨（29）日股價以66.7元平盤作收，單日成交量僅107張；但值得注意的是，該公司原本為冷門股，今年2月起股價從50元附近起漲，不到兩個月的時間價量齊揚，單日成交量也連日放大，股價一度攻上84元的高點，站上逾20年的新高紀錄。

大世科表示，母公司密切關注後續發展。市場人士指出，大同集團近期積極徵求委託書。

吳金泉為首的市場派提出的董事候選人名單，包括三名董事吳金泉、興泰旗下安鼎投資董座秦慧如、興泰子公司泰生海洋開發，及三名獨董林文鴻、葉姿伶、戴溶瑩。但後來林文鴻被大世科以不符法定資格為由，未列入候選人名單。

吳金泉派系目前結合資服業者晉泰科技，掌握大世科近20%股權，晉泰過去為大世科友廠，2020年吳金泉派召開股東臨時會，反讓第二大股東精誠黯然退出董事會。

業界人士指出，吳金泉派最多拿到兩席董事席次，雖不能實質掌握經營權，但從過去吳金泉入主興泰、福懋油、福壽及晉泰等上市櫃企業的手法來看，劍指大世科經營權意味濃厚。

大世科前身是大同旗下資訊通信業務處，2000年5月分割獨立，2004年3月上櫃，主要業務為電腦軟硬體及通訊技術提供系統整合服務，現任董事長為沈柏延，總經理是黃文宏。

大世科近兩年積極推動服務轉型，帶動毛利率持續成長，去年稅後純益1.88億元，年增5.6%，每股純益2.12元，改寫近14年來新高。大世科看好，今年營收動能將圍繞AI算力平台及數位轉型等領域。

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