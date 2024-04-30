京華城：依法取得容積率
京華城面對近期容積率的風波，昨（29）日發表五大聲明強調，企業不是政治惡鬥的犧牲品，對容積率的取得過程一切依法，且全案是以公益性、公共性帶動周邊社區活化與經濟發展。對不實指摘人物將依法提告；呼籲台北市長蔣萬安主動調查、儘速移送檢調。
京華城強調，京華城屬第三種商業區，基準容積率原本就是560%，先前台北市府刻意錯誤認定，2016年經監察院糾正北市府後，確認京華城容積率確實原本即為560%，但已延宕公司的開發計畫近12年，導致公司蒙受鉅額損失。
再者，2014年間，京華城遭北市府解除西北側土地的整體開發權益，北市府卻未返還京華城已代西北側地主捐出近600平方公尺土地，導致京華城再次蒙受損失。
京華城說，公司依都市計畫法申請容積獎勵，將來創設的是具有綠建築鑽石級頂級商辦，以展現都市新風貌；全案「容積獎勵源於為都市創新與貢獻」，而依法申請容積獎勵及容積移轉。
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