信義房屋財報／首季稅後純益4.58億元、年減8.6% EPS 達0.62元
信義房屋（9940）29日公布首季季報，單季營收達31.39億元、年減27.5%，營業毛利9.48億元，毛利率為30.2%、優於去年同期的23.2%，營業利益達5.22億元，稅後純益達4.58億元、年減8.6%，每股純益達0.62元、低於去年同期的0.68元。
信義房屋指出，去年首季因有新建案挹注，比較基期相對較高，今年首季雖無新建案貢獻，不過集團旗下仲介、代銷、日本信義等事業體較去年同期成長許多，因此出現首季營收較去年同期銳減約近三成，但獲利僅減少一成以內的表現。
展望今年房市，信義房屋指出，目前房市由自用、置產買盤支撐，市場相對健康，在房地產交易轉趨熱絡下，看好上半年市場表現。至於下半年，因多國選舉、地緣政治不確定因素上升，加上「囤房稅2.0」七月將上路，需多再觀察。
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