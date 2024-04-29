龍年端午很「隆重」！新天地霸王粽重3斤10顆鮑魚入粽

搶攻端午節粽禮商機，國內宴會餐飲龍頭新天地（8940）餐飲集團今年龍年端午很「隆重」，大手筆推出「金霸王巨豚鮑貝粽」，這顆霸王粽重達3斤、有10顆鮑魚入粽，送禮自用更添端午儀式感。

國內農曆三大節慶之一的端午佳節即將到來，以往過端午節最有濃濃過節氛圍的場景，就是家家戶戶洗粽葉，炒粽料、包粽子、綁粽子，好不熱鬧，巷弄間瀰漫著蒸煮肉粽的香氣。

然而，隨著都市化及家戶人口數減少，在家綁肉粽者逐年減少，直接預訂知名飯店餐廳推出名粽比例越來越高，端午粽禮盒商機，也成為各大餐飲業者兵家必爭。

今年端午節適逢周六至周一共三天連假，餐飲業者比往年更早推出端午粽禮搶市。

知名宴會龍頭新天地表示，近年消費者偏好的端午粽，除了南北粽等傳統口味外，還偏好內餡豪華、外觀吸睛、且更有話題性的霸王粽，除了可以成為社群媒體分享的題材，送禮更能促進話題交流。

新天地指出，今年推出的「金霸王巨豚鮑貝粽」，將豬蹄膀以老滷、特調醬汁慢煨入味，呈現皮Q肉嫩、肥而不膩、入口即化且富含膠質的醬香腿扣肉，搭配滷鮑魚、北海道干貝、香菇、板栗、鹹蛋黃等食材。

最後將拌炒入味的糯米飯包入荷葉蒸熟，米粒香Q軟糯，單顆重達3斤，一粒粽就可以滿足4至6人家庭豐盛的端午宴。「金霸王巨豚鮑貝粽」原價2,360元，5月31日前預訂可享八折早鳥價1,888元。

此外，新天地還推出適合小家庭或想吃糯米小食的巧口粽(5入)鹹、甜口味各兩種：XO醬鮑魚干貝粽(鹹)/松露紅酒牛肉粽(鹹)，原價1,249元，早鳥價999元 ; 茹素可食的甜粽：蓮蓉桂圓甜粽(素)/紫米棗泥甜粽(素)，原價799元，早鳥價599元。

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