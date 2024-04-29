容積率風波 京華城喊「被霸凌」37年、籲請主動調查移送檢調

面對近期容積率風波，京華城29日表示，京華城「被霸凌」37年，籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，主動調查；京華城並同步發表五大聲明指出，企業不是政治惡鬥的犧牲品、 對容積率的取得過程一切依法，全案以公益性、公共性，帶動周邊社區活化與經濟發展，為城市做出貢獻，對於斷章取義、惡意誹謗、不實指摘的媒體、名嘴及政治人物，京華城將依法提告，並希望主動調查、籲請北市長盡速將本案移送檢調。

京華城強調，京華城屬第三種商業區，基準容積率原本就是560%，台北市郝市府刻意錯誤認定，2016年，經監察院糾正北市府後，確認京華城容積率確實原本即為560%，但已延宕公司的開發計畫近12年，導致公司蒙受鉅額損失。

再者，京華城指出，2014年間，京華城遭北市府解除西北側土地的整體開發權益，北市府卻未返還京華城已代西北側地主捐出近600平方公尺土地，導致京華城再次蒙受損失。

京華城表示，全案是在監察院糾正北市府所回復原本的商三法定容積率560%基礎上，就都市創新、大面積開發計畫、打造城市亮點，引領地區再生，帶動信義計畫區向北延伸，串連南北側既有發展區，活絡並修補都市機能與裂縫，落實綠色節能，推動綠建築，以永續韌性技術，減緩與調適都市異常氣候，以確保建築結構品質及社區防災機能及高智能商辦，協助北市建構智慧城市，做為努力發展目標。

京華城強調，公司依都市計畫法申請容積獎勵，將來所創設的是具有綠建築鑽石級、智慧建築鑽石級、耐震標章的頂級商辦，以展現都市新風貌。

京華城指出，全案「容積獎勵源於京華城」而依法申請20%容積獎勵及30%容積移轉、分階段取得，皆經北市府依法定程序審查及核准在案並已興建中。

京華城表示，公務人員依法行政應受尊重，對於北市府所發出之公文予以斷章取義、惡意誹謗不實指摘的媒體、名嘴及政治人物，京華城將依法提告，並籲請蔣市府盡速移送檢調，以正視聽。

京華城再次籲請各界擺脫政治色彩干擾，以期待的心情，見證京華廣場在未來的每一天成長、茁壯，在未來運營後引領都市創新、公益性、公共性，並帶動周邊社區活化與經濟發展，為城市做出貢獻。

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