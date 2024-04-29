陽明交大客家學院開發遭抗議 群聯、校方五點聲明澄清

陽明交通大學客家學院先前有師生控訴，校方以產學合作之名，竹北六家校區七成土地給群聯（8299）興建辦公大樓，且群聯將可望擁有70％的面積優先使用權，時間為期40年。對此，陽明交通大學與群聯29日共同發出五點說明，強調產學合作推動AI學術研究，且不會破壞及影響古蹟。

以下是陽明交通大學、群聯今日發出的聯合聲明書：

二、校園的永續發展長年來都是校方與各學院在積極的探索與推動，本合作案亦基於此一理念下而進行，寄望對六家校區客家文化歷史價值的保存與永續發展，盡一份心力，符合當初以保存客家文化及鼓勵教育之宗旨。

三、同時，本案推動過程會審慎嚴謹地，依照有關法規程序予以評估後，並配合周邊文化資產及環境，於現有停車場空地進行產學研發大樓及未來停車空間之整體規劃建設，不會破壞客家古蹟群及影響到古蹟群之維護及保存。

四、產學研發大樓完成後，建物所有權歸屬於學校，再依據學校之規定提報校內審查程序，核算租金出租給捐建企業，並無校方擅自以遠低於市價之價格將此特殊校地交予企業使用之誤會。

五、本案後續亦將積極參考各學院、專家及相關賢達人士之建議，審慎評估溝通，俟凝聚各界共識後，以決定後續的推動。