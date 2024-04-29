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超商老三逆襲 萊爾富拚創意轉骨向雙雄下戰帖

中央社／ 台北29日電
萊爾富。圖／萊爾富提供
萊爾富。圖／萊爾富提供

今年4月初萊爾富破天荒祭出「百店百杯」與「指定東區快閃店」免費喝中熱美式咖啡活動，堪稱超商創舉。然而，為什麼要送咖啡，一直在統一超與全家雙雄夾殺下求生的萊爾富主管說，「就是要做口碑！」

超商老三萊爾富經營權去年10月變天，由聯邦集團入主後，為了拚獲利，今年4月起砸下上億元主打黑金牌，將旗下咖啡Hi café進行有史以來最大幅度升級改造，不但希望今年業績大增50%，更要讓黑金營收成長至新台幣30億元，甚至不排除找代言人。

萊爾富數位行銷處鮮食經營本部處長李致豪表示，這些年萊爾富陸續升級咖啡，像是2022年曾邀請2014年世界杯測冠軍劉邦禹，將咖啡豆配方升級，針對不同產區的咖啡豆特性調整使用比例，讓咖啡口感更溫潤也提升品質。

他表示，今年4月Hi café也進行史上最大幅度調整，並全面升級，包括專用牛奶、水和咖啡豆等，水的部分加上RO逆滲透，讓咖啡口感更溫順；咖啡豆則使用高海拔的綜合豆，在餘韻、香氣、純厚度都有特色；牛奶則首度使用鮮乳等級較高的光泉乳香世家，搶攻黑金商機下足功夫。

那麽本次咖啡全面升級，是否是聯邦入主後轉型第一彈，李致豪說，這次升級是在新老闆入主前就決定，「只是剛好遇到聯邦入主，新老闆也支持，因為知道咖啡是超商主推商品，第一個步驟是送1萬杯咖啡，還有活動支持」。

隨著超商老大統一超和超商老二全家，以及超市全聯曾分別打出明星牌，找來演員桂綸鎂、趙又廷、歌手蘇慧倫代言，李致豪也透露，今年萊爾富將會找代言人，他語帶保留的說，不一定是明星代言，但有人選正評估中。

萊爾富Hi café全年營收約新台幣20億元，占整體營收約8%，長遠目標是希望能衝破新台幣30億元，今年Hi café升級改造後，業績也可望成長50%，希望未來咖啡營收占比目標，能朝達雙位數努力。

萊爾富營運行銷處咖啡蔬食部經理張瓊瓏觀察，「早期是拿鐵大於美式，喝咖啡疫情後更為成熟，現在兩者五五波。」

至於未來會不會和同業一樣規劃高端咖啡品牌，她認為，超商的高端咖啡價格消費者接受度可能不高，所以未來仍會以Hi café的基本款美式和拿鐵為主要發展的商品。

萊爾富去年營收新台幣248億元，截至今年4月底萊爾富店數1602家。去年萊爾富被聯邦入主後，積極轉型欲拚獲利，除了拚咖啡轉型之外，還訂下3年破2000家店的目標，並從貨架增高著手，高度從原本125公分變成150公分，讓陳列商品變多。

李致豪說，萊爾富門市據點有較多都市外圍，如幹道型、風景區、廠房、營區或學校等封閉型店舖，今年希望新開門市可增加台北市、新北市、桃園市等精華地段。

另外，萊爾富在鮮食方面，目前營收占比是15至18%，「鮮食也在改善計畫中」，像是近期透過厚切豬排、活力餐、酸菜魚等新品加持，鮮食業績有望再成長。

然而，很多人不知道萊爾富雖然身為超商老三，卻有很多超商首創服務。像是便利商店每年年節開打的冷凍年菜預購、各家都有的「多媒體事務機(MMK)」、門市座位區、中獎統一發票兌換商品、4度C鮮食、咖啡寄杯、整買零取、自有行動支付HiPay全卡可刷等服務，全都是由萊爾富首創。

萊爾富營運長陳建成今年初曾談到今年營運目標，他指出，萊爾富2023年營收為新台幣248億元，2024年營收拚年增逾10%，門市數一定可以突破1600間，目標達到1650間，並衝刺3年成長至2000間；今年萊爾富也企圖從咖啡、鮮食進行創新改造，也是希望能有一番新氣象。

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