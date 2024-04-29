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王品集團母親節優惠活動來了 四品牌加菜寵媽

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品旗下丰禾為每位媽媽準備一朵康乃馨超暖心。王品/提供
王品旗下丰禾為每位媽媽準備一朵康乃馨超暖心。王品/提供

王品（2727）旗下四大中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「丰禾 台式小館」、「莆田」及「朝粥幫」，在5月1日-5月19日各推出寵媽咪好禮，大方幫媽媽加菜。

活動期間，帶媽媽到「享鴨」吃飯玩遊戲，有機會免費吃兩人輕鬆享套餐。「丰禾」為每位媽媽準備一朵康乃馨超暖心，還能兌換丰禾起家雞、干鍋田園時蔬等贈菜。「朝粥幫」有翻牌遊戲，最大獎是價值1,380元雙人套餐券。至「莆田」吃飯與媽媽完成濾鏡遊戲，有機會大啖1,280元芙蓉蟹黃龍蝦球、千元極上盛饌海陸盆菜。

王品集團中餐生力軍「朝粥幫」，5月1日-5月19日為媽媽們準備翻牌遊戲，凡活動期間媽媽到店用餐，限時10秒內翻牌，翻出一隻龍蝦圖送價值260元贈菜券，能兌換板燒花椒蛋、椒麻咬耳朵等功夫菜。翻出兩隻龍蝦，送價值360元贈菜券可以大啖青檸舞蔬香草豬、旺來咕咾肉、金瓜海鮮煲等好菜。翻出三隻龍蝦，則可獲得最大獎品牌雙人套餐券一張。沒有摸到龍蝦，和媽媽擁抱30秒，也可現領80元甜點券一張，人人都有獎，中獎率100%。

母親節討好媽媽，除了吃大餐，送花更是暖進媽媽心窩，5月1日-5月19日「丰禾 台式小館」全台門店皆會準備限量特製花束及祝福小卡，向每位來店消費的媽媽致意，祝福小卡背面則印有丰禾起家雞、干鍋田園時蔬、麻油蜜糖地瓜條等人氣商品，價值160元到320元贈菜券，可於下次消費使用。

「享鴨」全台門店則推出為母傳旨活動，5月1日-5月19日媽媽到享鴨用餐，門店同仁將奉上聖旨，由媽媽抽出一張聖旨，子女完成聖旨指定內容，有機會兌換品牌好禮兩人輕鬆享套餐免費、招牌片皮烤鴨一隻五折或來店任選一道290元菜色。

歡慶母親節，新加坡米其林一星品牌「莆田 Putien」，5月1四-5月19日活動期間帶媽媽到店用餐，掃碼桌面立牌QrCode，與媽媽一起完成濾鏡互動遊戲，出示抽獎結果，有機會獲得價值1,280元芙蓉蟹黃龍蝦球、千元莆田經典海陸饗宴-極上盛饌海陸盆菜、300元越吃越美現金回兌券，於下次消費使用，可折抵300元餐費。

王品集團

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