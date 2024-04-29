水冷商機崛起 金屬沖壓...黑手變寵兒

AI伺服器水冷商機崛起，不少水冷必備關鍵零組件都必須仰賴金屬沖壓鑄件與機構件等技術，若稍有偏差就會造成要價動輒數百萬美元的AI伺服器報銷，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等台灣水冷散熱廠也陸續取得相關技術，尤其奇鋐本身在模具、沖壓鑄件等方面都有涉獵，有助大幅提高水冷關鍵零組件自製率，提升獲利。

隨著雙鴻、奇鋐積極投入金屬沖壓鑄件與機構件，也讓過往被視為「黑手」的金屬沖壓鑄件與機構件成為業界新寵兒，

據悉，雙鴻研發水冷散熱逾十年，在冷卻液分配裝置（CDU）、水冷板（Cold Plate）等領域都已累積深厚的基本功，為進一步提高水冷散熱系統自製率，雙鴻2022年入股精密金屬結構件廠商美特精密，藉此獲得生產分歧管（CDM）的能力，今年首季開始出貨，進一步優化產品組合並提高接單能力。

雙鴻全力衝刺水冷業務，今年資本支出估計上看12億至15億元，大多用於部署水冷產線。雙鴻海外水冷產線將設置在泰國與墨西哥，其中，泰國水冷產線預估今年第4季開始貢獻營收，墨西哥則仍在籌備中，長程目標希望二個海外生產基地能占總產能五成。

奇鋐液冷散熱將在下半年起小量出貨，並於2025年呈現爆發性成長。奇鋐因同時坐擁3D VC模組以及液冷散熱技術，加上新廠產能加持，今、明年營運看俏。

業界人士指出，奇鋐在機構件方面主要仰賴轉投資富世達協助，雙方合作關係密切，而奇鋐本身在模具、沖壓鑄件等方面都有涉獵，因此在水冷關鍵零組件自製率的能力方面具有一定水準。

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