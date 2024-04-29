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富邦基金會 推兒童流行音樂節目

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦文教基金會執行董事陳藹玲（前排右二）、陶晶瑩（前排左二）與音樂友人們強調音樂在孩子成長過程中的重要性，台灣孩子必須有自己的音樂節目。 富邦文教基金會／提供
富邦文教基金會執行董事陳藹玲（前排右二）、陶晶瑩（前排左二）與音樂友人們強調音樂在孩子成長過程中的重要性，台灣孩子必須有自己的音樂節目。 富邦文教基金會／提供

有感於台灣兒童節目中音樂的單一性問題，多數唱跳節目被簡化的歌詞和旋律所主導，局限了兒童對於音樂的認識和欣賞。富邦文教基金會在文化部的支持下，經過一年的努力，推出第一個兒童流行音樂節目《虎姑婆和他的朋友》。

富邦文教基金會執行董事陳藹玲表示，「音樂能夠促進小朋友的智力成長，加強社交技巧、提升自信以及調節情緒。富邦文教基金會開發製作《虎姑婆和他的朋友》，首度嘗試以流行音樂融入兒童節目，提供兒童更多元的音樂體驗，讓音樂成為情緒支持與思考啟發的可能。」

《虎姑婆和他的朋友》是一個專為兒童企劃製作的流行音樂節目，特別邀請陶晶瑩重新詮釋傳統「虎姑婆」形象，陶晶瑩表示，「我們翻轉了虎姑婆的人設，他不再是深夜嚇唬小孩的怪物，是吃素、愛唱歌跳舞，陪伴小孩面對恐懼的角色。」

節目邀請同樣身為父母的音樂人黃韻玲、徐若瑄、品冠、旺福、許哲珮、羅文裕、陳建瑋、葛西瓦及首次以個人身分演唱自己創作曲的小威，為孩子們打造九首以世界民謠為基底的流行音樂，每首歌都是一份獻給孩子的祝福。

歌手羅文裕與陳建瑋表示，「孩子是我們最重要的創作靈感來源」；許哲珮表示，「我想替孩子創造一個奇幻的魔法世界，在這世界裡，眼淚是英雄。」葛西瓦此次帶著屏東彩虹古謠隊，一起完成歌曲錄製，他表示，「這是一個很棒的過程，能夠帶著孩子一起完成這個任務。」

除此之外，本次亦力邀強大的音樂製作團隊--朱敬然、洪筠惠、古晧、秦序章、黃宣銘等製作人，創下台灣兒童音樂節目前所未見的金獎組合紀錄；更在三金設計師王宗欣領軍下，匯集台灣優秀的視覺及動畫團隊，一同打造音樂森林，在歡樂、活潑的氛圍中教導孩子們勇敢地面對內心的恐懼。

《虎姑婆和他的朋友》每集15分鐘，27日起周六晚上5點在MOMO親子台．MyVideo播出，每周六更新一集，另外，在momo mini YouTube 頻道，還有更多精彩花絮以及漏網鏡頭。

兒童節 小孩 音樂

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